بازگشت سیری و محافظینش در اولین پوستر فصل سوم سریال The Witcher

تولید فصل سوم سریال محبوب The Witcher شهریور سال گذشته به پایان رسید و اکنون بعد از مدت‌ها انتظار اولین پوستر سریال منتشر شده است.

درحالیکه بیشتر طرفداران منتظر بازگشت پیچیدگی اتفاقات سریال هستند، خیلی دیگر ناراحت پایان یافتن هنرنمایی هنری کویل در نقش اصلی سریال، گرالت، هستند که سال گذشته اعلام کرد فصل سوم آخرین فصل حضورش در این سریال است.

در پوستر تازه منتشر شده شاهد تصویر گرالت، ینیفر و پرنسس سیریلا در آغوش یکدیگر هستیم. گرالت و سیری از همه نگران‌تر به نظر می‌آیند درحالیکه ینیفر با کمال آرامش دستش را روی سر سیری گذاشته است. فصل سوم ادامه پایان غافلگیرکننده فصل دوم است که فهمیدیم وایت فلیم پدر سیری است. بنظر می‌رسد این سه نفر به آرتوزا سفر می‌کنند تا ببینند پرنسس چه قدرت‌هایی دارد. شایعه شده این سه به مکان دیگری نیز بازمی‌گردند. شاراود قبل از اینکه دویست سال پیش نابود شود، قصر قدیمی الف‌ها در جنگل‌های کادون بود.

گرالت و سیری به شاراود می‌روند تا اثری از الف‌هایی که به این قصر خراب شده آمده اند، بیابند. طبق گفته شورانر سریال، لورن هیسریچ، گرالت و ینیفر این داستان را برای سیری روایت می‌کنند و متوجه می‌شویم هرکس ورژن متفاوتی از رویدادهای تاریخی دارد.

سریال ویچر براساس مجموعه کتب ساپکوفسکی به همین نام است که داستان گرالت از ریویا، شکارچی هیولا، است که درگیر پیچیدگی های دنیای فانتزی یونیوکی می‌شود و ماموریت دارد از دختر خوانده بااستعدادش محافظت کند.

نقش گرالت را در فصل‌های آتی لیام همسورث ایفا خواهد کرد. نتفلیکس The Witcher: Blood Origin که پیش درآمدی بر سریال اصلی است و The Witcher: Nightmare of the Wolf را نیز در دست ساخت دارد.

هنوز تاریخ انتشار فصل سوم سریال ویچر مشخص نشده است. شما عزیزان می‌توانید اولین پوستر سریال را از قسمت زیر مشاهده کنید: