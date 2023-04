درحالیکه اخیرا نگرانی‌هایی درباره تغییر سن دیجیتالی وجود دارد، تجربه آن توسط سینماگران جالب توجه است. جیمز منگولد در مصاحبه با Total Film اذعان داشته که صحنه ابتدایی فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny هریسون فورد جوان شده را به مدت ۲۵ دقیقه در فلش بک‌های متعدد قبل از آغاز پلات فیلم نشان […]

تریلر رسمی Indiana Jones and the Dial of Destiny منتشر شد مینو فرجی ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 12:36

درحالیکه اخیرا نگرانی‌هایی درباره تغییر سن دیجیتالی وجود دارد، تجربه آن توسط سینماگران جالب توجه است. جیمز منگولد در مصاحبه با Total Film اذعان داشته که صحنه ابتدایی فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny هریسون فورد جوان شده را به مدت ۲۵ دقیقه در فلش بک‌های متعدد قبل از آغاز پلات فیلم نشان می‌دهد. درست قبل از پایان جنگ جهانی دوم، ایندی زندگی نازی‌ها را جهنم می‌کرد تا ثابت کند بهترین قهرمان اکشن و باستان‌شناس روی سیاره زمین است. وقتی این استودیو از تکنولوژی تغییر سن استفاده کرد تا پیتر کوشینگ بتواند نقش موف تارکین را در Rogue One: A Star Wars Story ایفا کند، آن ویژگی نسبتا جدیدی بود هرچند ویدیو لازم برای خلق تصویر وفادارتری از بازیگر در آن زمان موجود نبود. هنگامی که قرار شد هریسون فورد همانند جوانی‌اش در ایندیانا جونز شود، این فرایند متفاوت بود چون صدها تضویر از جوانی این بازیگر در دسترس بود. در جدیدترین ماجراجویی ایندیانا جونز، قهرمان محبوب همه در حال کاوش است درحالیکه Space Race به وقع می‌پیوندد. ایندی به سرنخ‌هایی دست می‌یابد که باعث می‌شوند باور کند دانشمندان سابق نازی به ناسا نفوذ کرده و سعی دارند کشور را به خطر بیندازند. او به همراه دختر خوانده‌اش، هلنا شا، وقایع فیلم را رقم می‌زنند. درحالیکه طرفداران می‌توانند انتظار اکشن کلاسیکی را داشته باشند که این فیلم را در دهه ۸۰ محبوب ساخت، صدای یونیک منگولد روح تازه‌ای به فیلم خواهد بخشید. هریسون فورد زمان زیادی از زندگی‌اش را به بازی در فیلم ایندیانا جونز اختصاص داده و شخصیت برجسته او بخش بزرگی از فرهنگ عامیانه باقی می‌ماند. با اکران Dial of Destiny زمان آن فرارسیده تا کلاه و شلاق او را پشت سر گذاشته و به این فکر کنیم که این آخرین حضور فورد در این فرنچایز است. Indiana Jones and the Dial of Destiny در تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیر) اکران می‌شود. شما عزیزان می‌توانید تریلر رسمی فیلم را از قسمت زیر مشاهده کنید: دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰

اخبار سینما ، تریلر فیلم ، تریلر، ویدیو و موسیقی ، فیلم و سریال

Harison Ford, Indiana Jones and the Dial of Destiny, هریسون فورد

منبع متن: gamefa