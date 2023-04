تصاویر و پوسترهایی از آثار حاضر در جشنواره سینماکان منتشر شده است

سینماکان سال ۲۰۲۳ میزبان حضور آثاری جذاب و پرطرفدار بوده و تصاویر و پوسترهای آن می‌تواند سینماگران را به وجد بیاورد.

به رسم هر سال در جشنواره سینماکان شاهد حضور پروژه‌های سینمایی پر سر و صدایی هستیم که می‌توانند سیل عظیمی از مخاطبین را راهی سینما نموده و خاطراتی خوش و هیجان‌انگیز را برایشان به ارمغان بیاورد. امسال نیز شاهد برگزاری این جشنواره هستیم که در آن فیلم‌های بزرگ و کوچک مختلفی حضور پیدا کرده و تصاویر و پوسترهای آن در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است.

از جمله فیلم‌های بزرگ سال ۲۰۲۳ میلادی که در جشنواره سینماکان حضور پیدا کرده‌اند، می‌توان به پروژه‌هایی همچون Transformers: Rise of the Beasts (تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران)، Barbie (باربی)، Indiana Jones and the Dial of Destiny (ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت)، The Flash (فلش)، Aquaman and the Lost Kingdom (آکوامن و پادشاهی گم‌شده)، Spider-Man: Across the Spider-Verse (مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی) و Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول) اشاره کرد.

در کنار آثار نام برده شده، شاهد حضور چندین و چند فیلم و انیمیشن مختلف هستیم که می‌توانند ۲۰۲۳ را به سالی به یاد ماندنی و فراموش نشدنی بدل نمایند. در ادامه می‌توانید به مشاهده تصاویر و پوسترهای منتشر شده در این جشنواره بپردازید.

انتظار می‌رود که در جشنواره سینماکان سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد انتشار تریلر از پروژه‌های مختلفی باشیم که مهمترین آن‌ها مرتبط به فیلم‌هایی از دنیاهای سینمایی دی‌سی و مارول خواهد بود.

منبع: کولایدر