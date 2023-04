به گفته شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida)، رئیس بخش توسعه‌دهندگان مستقل پلی استیشن، بازی‌های زیادی در گرفتن چراغ سبز از سونی، شکست خورده‌اند. شرکت سونی در دو نسل گذشته و با انتشار عناوین AAA بسیار باکیفیتی مانند Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima, God of War و The Last of Us Part II عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود […]

شوهی یوشیدا: پلی استیشن بازی‌های بسیار زیادی را لغو کرده است امیرحسین نصرتی ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 22:59