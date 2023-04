به گفته کارگردان هنری بازی The Division 2، استودیوی مسیو اینترتینمنت در ابتدا برای پایان پشتیبانی از این عنوان در اواخر سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی کرده بود.

بیش از چهار سال از انتشار بازی The Division 2 می‌گذرد و شرکت یوبیسافت (Ubisoft) و استودیوی مسیو اینترتینمنت (Massive Entertainment) همچنان در حال پشتیبانی از این عنوان تیراندازی جهان‌باز هستند. حال استودیوی سازنده اعلام کرده است که پشتیبانی از بازی The Division 2 بسیار بیشتر از تصور اولیه آن‌ ادامه داشته است.

یانیک بانچرو (Yannick Banchereau)، کارگردان خلاق بازی The Division 2، در مصاحبه اخیر خود با رسانه MP1st توضیح داد که برنامه‌ریزی اولیه استودیوی مسیو اینترتینمنت به این صورت بود که پس از انتشار به‌روزرسانی دوازدهم در اواخر سال ۲۰۲۰، پشتیبانی از این عنوان تمام شود و سپس تیم به پروژه‌های دیگر استودیو از جمله Avatar: Frontiers of Pandora و بازی Star Wars جهان‌باز منتقل گردد.

بانچرو در این باره توضیح داد:

فکر کردن به این مدت از پشتیبانی دیوانه‌کننده است و همین مورد، زیبایی آن به حساب می‌آید. این یک تجربه سریع بود؛ چرا که برنامه اولیه برای توقف پشتیبانی از بازی پس از عرضه به‌روزرسانی ۱۲ در اواخر سال ۲۰۲۰ تنظیم شده بود. ما کار روی بازی Star Wars را آغاز کرده بودیم و بازی Avatar را نیز در دست تولید داشتیم. همه در استودیوی مسیو اینترتینمنت به سختی مشغول کار بودند و برنامه این بود پس از پایان پشتیبانی از The Division 2، اعضای تیم شروع به کار روی پروژه‌های جدید کنند.

با این حال نکته جالب اینجاست که پس از عرضه بسته الحاقی Warlords of New York، تعداد بازیکنان The Division 2 بسیار بیشتر از پیش‌بینی یوبیسافت افزایش یافت و در نهایت ایده تداوم پشتیبانی از این عنوان در استودیوی مسیو اینترتینمنت شکل گرفت.

کارگردان خلاق The Division 2 در ادامه مصاحبه خود گفت:

برنامه برای توقف پشتیبانی، به این دلیل نبود که The Division 2 یک عنوان ناموفق شمرده می‌شد بلکه دلیل آن مربوط به نیاز ما به توسعه‌دهندگان بیشتر برای کار روی سایر پروژه‌ها بود. اتفاقی که افتاد این بود که بازی به موفقیت خود ادامه داد و این موفقیت از پیش‌بینی ما برای دوران پس از انتشار بسته الحاقی Warlords of New York بسیار بیشتر بود؛ بنابراین تداوم موفقیت به ما اجازه داد تا گفتگو را به صورت داخلی از سر بگیریم و در مورد احتمال لزوم ادامه پشتیبانی از بازی صحبت کنیم.

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از استودیوی مسیو اینترتینمنت مشغول توسعه دو بازی دیگر بودند، یافتن یک تیم دیگر برای ادامه پشتیبانی از بازی The Division 2، یک چالش برای توسعه‌دهندگان به شمار می‌آمد. در نهایت شعبه بخارست یوبیسافت برای کمک به تیم پشتیبانی The Division 2 اعلام آمادگی کرد.

بانچرو در مورد اضافه شدن تیم یوبیسافت بخارست افزود:

واقعا همگی برای تداوم پشتیبانی تمایل داشتیم اما چالش اصلی این بود که ما توسعه‌دهندگان بیشتری می‌خواستیم. افرادی که وظیفه پشتیبانی از بازی The Division 2 را بر عهده داشتند، در نهایت برای کار روی سایر پروژه‌ها پراکنده شدند و ما قادر نبودیم آن‌ها را برگردانیم. پیدا کردن اعضا یا تیمی جدید، چالش اصلی برای ما بود و ما این چالش را با کمک تیم یوبیسافت بخارست حل کردیم.

یوبیسافت قرار است فصل پنجم بازی The Division 2 را در اوایل ماه ژوئن آینده آغاز کند. بازیکنان در این فصل می‌توانند به یک حالت روگ‌لایت و رایگان جدید به نام The Descent، بازسازی چندفصلی Castle، یک Incursion جدید و ماموریت‌ها و محتوای تازه دسترسی پیدا کنند.

بازی The Division 2 هم‌اکنون روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان در دسترس قرار دارد. با اینکه بازیکنان پلتفرم‌های نسل نهمی می‌توانند به تجربه این بازی بپردازند اما به گفته بانچرو، انتشار نسخه مخصوص The Division 2 برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس بعید به نظر می‌رسد.

