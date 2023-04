هزینه ساخت God of War Ragnarok بیش از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ تقریباً ۵ برابر God of War 3

با توجه به مصاحبۀ The Guardian با شوهی یوشیدا، یکی از سران پلی استیشن، هزینۀ ساخت بازی God of War Ragnarok بیش از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، در حالی که God of War 3 تنها با بودجۀ ۴۴ میلیون دلاری ساخته شده بود. این یک افزایش ۵۰۰ درصدی در اختصاص بودجه به شمار می‌رود […]

