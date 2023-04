در جریان سینماکان از عنوان فیلم The Conjuring 4 رونمایی شد که نام آن می‌تواند مخاطبینش را شوکه نماید.

مجموعه فیلم‌های احضار که در سال ۲۰۱۳ به کارگردانی جیمز وان کار خود را آغاز کردند، به سبب برخورداری از شخصیت‌هایی جذاب و وقایعی هولناک، طرفداران بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده و محبوبیت و سودآوری آن‌ها باعث شد تا کمپانی برادران وارنر دست به ساخت یک دنیای سینمایی حول محورشان بزند. دنیای سینمایی که با فیلم چهارم این مجموعه و The Nun 2 (راهبه ۲) گسترش پیدا خواهد کرد.

حال نیز از عنوان فیلم چهارم این مجموعه تحت عنوان The Conjuring: Last Rites (احضار: آخرین فرمان) رونمایی شده و پاتریک ویلسون و ویرا فارمیگا در قامت اد و اورین وارن همچنان نقش‌های اصلی را بر عهده خواهند داشت.

با وجود آن که هنوز کارگردان و عوامل فیلم چهارم مشخص نشده‌اند اما می‌تواند احتمال داد که خالق این دنیای سینمایی یعنی جیمز گان برای هدایت سکان Last Rites به صحنه بازگردد. سال گذشته او در مصاحبه با کولایدر اعلام داشت که آن‌ها سعی دارند تا بهترین داستان ممکن را روایت کرده و اثری جذاب و هیجان‌انگیز را به ارمغان بیاورند. مسئله‌ای که گمانه‌زنی‌ها برای کارگردانی وی را افزایش داده است.

در حالی که اکران فیلم The Conjuring: Last Rites برای تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است اما طرفداران دنیای سینمایی احضار تا آن زمان می‌توانند شاهد فیلم The Nun 2 باشند که تریلر آن در سینماکان به نمایش درآمده و حسابی بینندگانش را به وحشت انداخته است. اثری که برای اکران در تاریخ ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) در نظر گرفته شده است.

منبع: کولایدر