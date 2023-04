نقدها و نمرات Star Wars Jedi: Survivor منتشر شدند

به عرضۀ بازی Star Wars Jedi: Survivor بسیار نزدیک هستیم و به همین دلیل، نقدها و نمرات این عنوان مورد انتظار از سوی وبسایت‌های معتبر منتشر شده‌اند.

در ادامه خلاصه‌ای از نقد و بررسی برخی وبسایت‌های گیمینگ را مطالعه می‌کنید:

VGC 10/10

بازی Star Wars Jedi: Survivor یک جنگ ستارگان در اوج است؛ ماجراجویی‌ای هیجان‌انگیز با بازیگری خیره‌کننده که مبارزاتی هوشمندانه و غنی را در کنار جهانی بزرگ برای اکتشاف ارائه می‌دهد. جدا از مشکلات پرفورمنس و نرخ فریم، به راحتی می‌توان گفت که این عنوان یکی از بهترین بازی‌های جنگ ستارگان تاریخ است که باعث می‌شود خواهان ماجراجویی‌های بیشتری از سوی کال کستیس و BD-1 باشیم.

GameInformer 9.25/10

استودیوی ریسپاون اینترتینمنت به وضوح یک رویکرد فکر شده را پیش گرفته و نقاط قوت و ضعف Fallen Order را مورد بررسی قرار داده است. Jedi: Survivor مشخصاً یک تلاش برای تکاملی تمام عیار محسوب می‌شود. این عنوان جادوی جنگ ستارگان را در خود جای داده و در عین حال ماجراجویی منحصر به فردی را ارائه می‌دهد.

IGN 9/10

اگر استودیوی ریسپاون سومین بازی را نیز به مانند Survivor و Fallen Order بسازد و این رویۀ صعودی را حفظ کند، بهترین سه‌گانۀ جنگ ستارگان در ۳۰ سال اخیر را ارائه داده است.

Gamespot 8/10

Survivor ساختار بنا شده توسط Fallen Order را به شیوه‌های معناداری گسترش می‌دهد، مکانیک‌های سیستم مبارزه را متمرکزتر می‌سازد، استایل‌های مختلف لایت‌سیبر را معرفی می‌کند، پازل‌ها و پلتفرمینگ‌های خسته‌کننده را کاهش می‌دهد و داستانی را از دنیای جنگ ستارگان روایت می‌کند که چندان مین-استریم نیست. این یک بازی جنگ ستارگان فوق‌العاده است که به دست و پنجه نرم کردن یک شوالیۀ جدای و ماجراجویی‌اش برای رسیدن به سطح «استاد» می‌پردازد.

We Got This Covered 6/10

بازی Star Wars Jedi: Survivor قدم‌های درستی را در روایت داستان کال کستیس بر می‌دارد و در عین حال بهترین مبارزه با لایت‌سیبر تا به امروز را ارائه می‌دهد. متاسفانه عرضه با مشکلات فنی متعدد و نرخ فریم بی‌ثبات، باعث می‌شود بدترین تجربه ممکن برای پلیرها در روز عرضه به ارمغان آید. گیمرها لیاقت بهتر از این‌ها را دارند.

منبع متن: gamefa

