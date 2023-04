بسته الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring بیش از یک سال است که در دست ساخت قرار دارد

بر اساس پروفایل لینکدین یکی از اعضای ارشد تیم توسعۀ استودیوی فرام سافتور (From Software) بستۀ الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring حداقل از آوریل ۲۰۲۲ در دست ساخت قرار دارد.

این اطلاعات از طریق پروفایل لینکدین کنث چان (Kenneth Chan)، یکی از کارگردانان و تهیه‌کنندگان ارشد استودیوی فرام سافتور، فاش شده است. وی از آوریل ۲۰۲۲ به پروژۀ Shadow of the Erdtree (بستۀ الحاقی Elden Ring) پیوسته و نکتۀ قابل توجه آن است که احتمال دارد این DLC حتی برای بازه‌ای طولانی‌تر در دست ساخت قرار داشته باشد و کنث چان در اواسط پروسۀ ساخت به آن ملحق شده باشد. به عنوان مثال، پروفایل لینکدین یکی دیگر از اعضای فرام سافتور به این موضوع اشاره داشت که شخص مذکور در یک سال آخر و از ژانویۀ ۲۰۲۱ به پروسۀ ساخت Elden Ring ملحق شده است.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Bandai Namco, Elden Ring, From Software, Shadow of the Erdtree

منبع متن: gamefa

