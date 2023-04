انگلیس، این روباه پیر، بالاخره کار خودش را کرد و جلوی قرارداد خرید اکتیویژن بلیزارد را گرفت. حالِ فیل اسپنسر از زمان بیانیۀ CMA وخیم گزارش شده و صرفا به ریتوییت بیانیۀ برد اسمیث، نایب رئیس مایکروسافت، بسنده کرده است.

البته مایکروسافت هم کوتاه نیامده و قصد دارد با کشاندن این گیس و گیس‌کشی به دادگاه، یکی دو سال جهنم ژورنالیست‌های گیمینگ را تمدید کند؛ احتمالاً اخبار روزانه حول خودزنی سونی و مایکروسافت ادامه پیدا کند. در هر صورت، ما وظیفۀ خود را انجام داده و مدتی پیش قرارداد را تایید کردیم.

به سراغ کامنت‌های خوبی برویم که به پست این هفته راه پیدا کرده‌اند:

ریمیک‌های Resident Evil و بحران هویتی کاراکترهای اصلی

چه جالب بعد ریلیز RE4make توی گروه‌ با دوستان درمورد پروتاگونیست‌های RE و خصوصا لیان و تغییراتش صحبت کردیم، همچین مقاله‌ای نیاز بود.

درمورد لیان، همونطور که گفتید ریمیک و اوریجینال دو شخصیت متفاوت ازش نشون میدن، که بنظر من همین شخصیت متفاوت دلیل اصلی‌ایه که ریمیک با اوریجینال اینقدر حس متفاوتی داره. ریمیک از همون روی تغییر شخصیتی لیان مانور میده، توی اوریجینال اگه درست یادم باشه کات‌سینی که وقایع راکون سیتی رو شرح میده عملا گزارش‌گونه بیان میکنه ولی ریمیک وقایع رو از نظر لیان میگه. The cop inside me died that day

اگه لیان ۴ اوریجینال رو یه شخصیت جدا از وقایع بازی دوم بدونیم بنظر من یه شخصیت ایده‌آل برای بازی‌های سروایول هارره. یه کرکتر شوخ که به موقع شوخی‌ها و punch line هاشو میگه و در مواقعی که باید جدی باشه جدیه. شخصیت شکست ناپذیر و badass رو نشون میده ولی از خودش ضعف هم نشون میده توی روند داستان اسیب میبینه‌ بهترین توصیف برای لیان ۴، به جا بودنه. همین به جا بودن کارها و حرفهاش توی ۴ اوریجینال باعث شد که تبدیل به یکی از محبوب‌ترین کرکترها بشه و شوخی‌هاش بین گیمرا iconic بشن. متاسفانه بعد ۴ اوریجینال بنظر من کپکام دیگه نتونست همچین چیزی رو بازسازی کنه‌. مهم ترین دلیل شکست ویلیج هم از نظر من فقط و فقط پروتاگونیستش بود، هرمشکلی که از ویلیج میشه پیدا کرد رو میشه به ایتن ربط داد.

درمورد لیان توی ریمیک هم خیلی کامل توضیح دادید، حقیقتش بخاطر کم شدن شوخی‌ها و لاینهاش حسرت میخورم ولی به قول شما این تغییر کامل شخصیت پردازیش منطقی تر کرد بازی رو، و نتیجه هم اصلا بد از اب درنیومده. در کل بخاطر این تغییر اساسی‌ای که ریمیک نسبت به بازی اصلی دید، من خیلی مقایسه کردن اوریجینال و ریمیک رو قبول ندارم. امیدوارم ازین جور تغییرهای بزرگ توی ریمیک ۵ و ۶ ببینیم.

ممنون ازتون، جناب زرمهر عزیز

