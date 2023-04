تاریخ اکران انیمیشن سینمایی Avatar: the Last Airbender مشخص شد

کمپانی پارامونت سرانجام تاریخ اکران انیمیشن سینمایی Avatar: The Last Airbender را مشخص کرده است. در رویداد سینماکان ۲۰۲۳ در لاس وگاس، اطلاعات بسیار زیادی درباره پروژه‌های مختلف دنیای سینما آشکار شد و در این میان، کمپانی پارامونت سرانجام تاریخ اکرانی را برای انیمیشن سینمایی آواتار: آخرین بادافزار (Avatar: The Last Airbender) اعلام کرده است. […]

