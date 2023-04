وین دیزل از جمله بازیگران هالیوود به شمار می‌رود که در طی چند سال اخیر و با تصمیمات خودخواهانه خود موجب ایجاد حواشی بسیاری گشته است.

مارک سینکلر که تحت عنوان وین دیزل به شهرت رسیده است، در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۷ (۲۷ تیر ۱۳۴۶) در شهرستان آلامیدا واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا چشم به جهان گشود. او که هیچگاه پدر خود را ملاقات نکرده و هیچ شناختی از وی ندارد، توسط مادرش دلورا بزرگ شده که یک اخترشناس می‌باشد و صاحب برادر و خواهرانی به نام پل، تیم و سامانتا می‌باشد.

این بازیگر و تهیه‌کننده ۵۵ ساله آمریکایی، در حالی که تنها ۷ سال سن داشت، برای نخستین‌بار در تئاتر کودکان و نمایش‌نامه‌ای از باربارا گارسون به نام دایناسور حضور پیدا کرد که در شهر نیویورک برای مخاطبین به معرض نمایش گذاشته شده بود. نکته جالب توجه درباره این نمایش، در این است که وین دیزل دراصل همراه با برادرانش به مکان اجرا وارد شده بود تا با خرابکاری و شیطنت، مانع از برگزاری آن گردند.

با این حال در اتفاقی جالب توجه، مدیر این تئاتر به جای توبیخ و شکایت از آن‌ها، پیشنهاد حضور در این نمایش‌نامه را مطرح کرد و وین دیزل به شکلی شگفت‌انگیز، نخستین تجربه بازیگری خود را در سنین کودکی رقم زد. مسئله‌ای که سبب شد تا وی به این عرصه علاقه پیدا کرده و نه تنها تا سنین نوجوانی به شرکت در تئاترهای گوناگونی روی آورد، برای در دانشگاه نیز رشته نویسندگی را دنبال کرد و رسماً فیلم‌نامه نویسی را آغاز نمود.

او در همان سنین جوانی نام اصلی خود یعنی مارک سینکلر را کنار گذاشت و وین دیزل را برای خود برگزید و سپس شروع به کار در رستوران و کافه‌ها کرد تا بتواند سرمایه‌ای را برای خود دست و پا کند و در نهایت پس از سال‌ها تلاش و زحمت در سال ۱۹۹۰ نقشی کوتاه را در فیلم Awakenings (بیداری) به کارگردانی پنی مارشال بر عهده گرفت. اثری درام و جذاب که در جشنواره اسکار آن زمان حسابی خوش درخشید و نامزدی اسکار را برای ستاره‌اش یعنی رابرت دنیرو به همراه داشت.

او سپس در سال ۱۹۹۵ و در حالی تنها ۲۸ سال سن داشت، با فروشندگی در مغازه و فروش تلفن و لامپ برقی موفق شد تا سرمایه‌ای اندک را برای ساخت نخستین فیلم خود به نام Multi-Facial (چند‌چهره‌ای) مهیا نماید. فیلمی کوتاه که وین دیزل علاوه بر کارگردانی، نویسندگی و هنرنمایی آن را نیز بر عهده داشت.

وین دیزل همچنین موفق شد تا ۲ سال بعد و در ۱۹۹۷ نخستین پروژه بلند سینمایی خود تحت عنوان Strays (ولگردها) را تدارک ببنید. اثری که باز هم او کارگردانی، نویسندگی و هنرنمایی در نقص اصلی آن را بر عهده گرفت و از بازیگرانی همچون مایک اپس و سوزان لانزا در فیلم خود بهره گرفت. اثری که علی‌رغم تلاش‌های وین دیزل اما دستاورد هنری چندانی را عاید وی نکرد.

با این حال تلاش و کوشش‌های وی موجب شد تا استیون اسپیلبرگ که مشغول تهیه فیلم Saving Private Ryan (نجات سرباز رایان) بود، نظرش نسبت به وی جلب شده و فیلم‌نامه را به شکلی بازنویسی کرد که بتواند نقشی فرعی را برای وین دیزل تدارک ببیند. نتیجه، هنرنمایی بر عهده گرفتن نقش‌آفرینی یکی از سربازان جبهه متفقین در این پروژه سینمایی اکشن و حماسی شد که با واکنش‌های بسیار مثبتی از سوی مخاطبین مواجه گشت و موفقیت‌های مالی و هنری بسیاری را برای سازندگانش به ارمغان آورد.

همکاری وین دیزل و استیون اسپیلبرگ در آن زمان به مانند یک بمب خبری سر و صدا کرد و شهرتی غیرمنتظره را برای این بازیگر جوان به همراه داشت. این مسئله و صدای منحصر به فرد وین دیزل سبب شد تا برَد بِرد صداپیشگی شخصیت غول آهنی را در انیمیشنی به همین نام یعنی The Iron Giant به وی واگذار نماید. انیمیشنی درام و علمی تخیلی که از روایتی تاثیرگذار بهره گرفت و مخاطبینش را حسابی احساساتی کرد.

او تا سال ۲۰۰۱ به ایفای نقش در فیلم‌هایی همچون Boiler Room (اتاق بخار) و Pitch Black (قیرگون) پرداخت که هر یک با واکنش‌های متفاوتی از سمت مخاطبین مواجه گشتند. در نهایت پس از حضور جدی ۱۰ ساله وین دیزل در سینما، فرصتی پیش روی وی قرار گرفت که نه تنها زندگی‌اش را برای همیشه دگرگون نمود، بلکه زمینه‌ساز خلق یکی از فرنچایز بزرگ و پرفروش ژانر اکشن سینما نیز شد.

راب کوهن در سال ۲۰۰۱ سکان هدایت فیلم The Fast and the Furious (سریع و خشمگین) را بر عهده گرفت و پل واکر و وین دیزل ایفای نقش شخصیت‌های اصلی این اثر که حول محور مسابقات خیابانی بود را بر عهده گرفتند. اثری که با تنها ۳۸ میلیون دلار بودجه تهیه شده بود، گیشه سینما را به اتش کشید و ۲۰۷ میلیون دلار فروش کرد. وین دیزل و میشل رودریگز که جزو بازیگران اصلی این مجموعه به شمار می‌رفتند، پس از آشنایی در این فیلم رابطه‌ای کوتاه مدت را با یکدیگر آغاز کردند که خیلی زود به جدایی کشیده شد.

در حالی که فیلم دیگر وین دیزل در سال ۲۰۰۱ به نام Knockaround Guys (ولگردها) چندان موفق نبود و در جلب نظر مخاطبین ناموفق عمل کرد اما در سال بعد باز هم شاهد ساخته شدن اثری بودیم که موفقیت بزرگ دیگری را در کارنامه این بازیگر جوان به ارمغان آورد. فیلمی تحت عنوان XXX (تریپل ایکس) که او در کنار ایفای نقش اصلی، تهیه‌کنندگی آن را نیز بر عهده داشت.

فیلم XXX که باز هم از کارگردانی راب کوهن بهره می‌برد، در سال ۲۰۰۲ اکران شد و به سبب بهره بردن از سکانس‌های اکشن جذاب و مخاطب‌پسند، فروشی بالغ بر ۲۷۷ میلیون دلار را در سینما رقم زد که موفقیتی بزرگ برای بازیگران و عواملش محسوب می‌شد. با این حال در تصمیمی جنجالی و عجیب، وین دیزل پیشنهاد حضور در دنباله‌ فیلم‌های نام برده شده یعنی XXX: State of the Union (تریپل اکس: دولت متحد) و ۲ Fast 2 Furious (دو سریع و ۲ خشمگین) را قبول نکرد و مسیر متفاوتی را در پیش گرفت که البته بعدها سبب حسرت وی گشت و دوباره شاهد بازگشتش به این مجموعه‌ها بودیم.

در حالی که دنباله XXX با شکستی جنجالی در سینما مواجه شد اما دنباله سریع و خشمگین در نبود وین دیزل باز هم خوش درخشید و پل واکر موفق شد تا خود را به عنوان ستاره این مجموعه به مخاطب معرفی نماید. در سمت دیگر اما وین دیزل ایفای نقش یک مامور پلیس در فیلم A Man Apart (یک مرد تنها) را بر عهده گرفت که به اثری فراموش شدنی در کارنامه هنری ول بدل گشته است.

در ادامه ناکامی‌های وین دیزل، او در همکاری با دیوید تویی فیلم پرهزینه The Chronicles of Riddick (سرگذشت ریدیک) را تدارک دید که به نوعی دنباله فیلم Pitch Black در سال ۲۰۰۰ محسوب می‌شود. فیلمی که علی‌رغم سکانس‌های هیجان‌انگیز و تماشایی اما با واکنش منفی سینماگران مواجه گشت و شکست سنگینی را در گیشه متحمل شد. او صداپیشگی شخصیت ریدیک را در بازی‌هایی از همین فرنچایز نیز بر عهده گرفت که برخلاف فیلم‌های سینمایی، در صنعت بازی تا حد بسیاری زیادی واکنش‌های به نسبت مثبت‌تری از سوی بازی‌بازان دریافت کرد.

درحالی که وین دیزل به سیر تکراری شخصیت‌های بزن بهادر و کلیشه‌ای دچار شده بود و سینماگران از مشاهده آثار وی به تنگ آمده بودند، او نقش‌های کاملاً متفاوتی را در فیلم‌های The Pacifier (پستونک)، Find Me Guilty (مرا گناهکار بدان) و Babylon A.D. (بابلیون ای. دی.) بر عهده گرفت که علی‌رغم تحسین منتقدین بابت هنرنمایی خود اما باز هم چندان در گیشه موفق عمل نکرده و تنها فروش The Pacifier از مرز ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.

عدم موفقیت‌های وین دیزل در آثار مختلف سینمایی باعث شد تا او باری دیگر ایفای به فرنچایز سریع و خشمگین بازگشته و حضوری افتخاری در فیلم The Fast and the Furious: Tokyo Drift (سریع و خشمگین: توکیو دریفت) داشته باشد تا مخاطبین را برای حضورش در فیلم سوم آماده نماید.

پیش از بازگشت به فرنچایز سریع و خمشگین و ایفای نقش دام تورتو، وین دیزل درصدد ایفای نقش مامور ۴۷ در فیلم Hitman (هیتمن) به کارگردانی خاویر گنس بود. با این حال از ایفای نقش اصلی کناره‌گیری کرد و تنها به عنوان تهیه‌کننده ظاهر شد. اثری اکشن که با ۲۴ میلیون دلار بودجه، تنها ۹۹ میلیون دلار فروش کرد و شاید که شانس و اقبال وین دیزل بود که سبب شد تا یک شکست دیگر در کارنامه وی ثبت نگردد.

با این حال در سال ۲۰۰۹ شاهد اکران فیلم Fast & Furious (سریع و خمشگین ۴) به کارگردانی جاستین لین بود که وین دیزل نیز در قامت دام تورتو بازگشتی موفقیت‌آمیز را به صحنه رقم زد. اثری که المان‌های اکشن بیشتری را به این مجموعه اضافه کرد و فروشی ۳۶۰ میلیون دلاری را به ارمغان آورد و زوج وین دیزل و پل واکر را به عنوان ستارگان جدید ژانر اکشن سینما به مخاطبین معرفی نمود.

وین دیزل همچنین در سال ۲۰۰۹ کارگردانی فیلمی تحت عنوان Los Bandoleros (راهزنان) را بر عهده گرفت که به عنوان سریع و خشمگین ۳٫۵ شناخته می‌شود. فیلمی کوتاه و کمتر دیده شده که تماشای آن می‌تواند تجربه‌ای نوستالژیک و منحصر به فرد از ماجراجویی‌های دام و تیمش در روزهایی باشد که هنوز فرنچایز سریع و خشمگین به کلیشه و تکرار دچار نشده بود.

در حالی که ویزن دیزل به مدت ۲ سال از عرصه بازیگری فاصله گرفت اما حضوری پررنگ در صنعت بازی‌های ویدیویی داشت. او صداپیشگی شخصیت‌های اصلی عنوان Wheelman (راننده) و بازی جدیدی از فرنچایز Riddick را بر عهده گرفت. در حالی که Wheelman با الهام از بازی‌های بزرگی همچون Grand Theft Auto سعی داشت تا تجربه یک دنیای بزرگ و پر از هرج و مرج را رقم بزند اما در دام مشکلات بسیاری گرفتار شد و با نمرات پایینی از سوی منتقدین مواجه گشت. دنباله بازی ریدیک اما موفق شد تا نمرات خوبی دریافت کرده و تجربه‌ای منحصر به فرد را برای بازی‌بازان به ارمغان بیاورد.

سرانجام سال ۲۰۱۱ فرا رسید و شاهد اکران فیلم Fast Five (سریع و خمشگین ۵) در سینماهای سراسر جهان بودیم. اثری که برای نخستین‌بار ستاره بزرگی همچون دوئین جانسون را نیز به این فرنچایز اضافه کرد و جاستین لین موفق شده بود تا المان‌های جدید و هیجان‌انگیزی را به این فیلم تزریق نماید که نه تنها موجب فروش سرسام‌آور ۶۲۶ میلیون دلاری این دنباله گشت، بلکه صحنه‌های اکشن آن مخصوصاً قسمت پایانی به حدی منحصر به فرد و تماشایی بود که مسیر این مجموعه را برای همیشه تغییر داد.

این فیلم به حدی بزرگ و موفقیت‌آمیز بود که شهرتی بی‌سابقه را برای وین دیزل به همراه داشت و او در نهایت پس از سال‌ها، تبدیل به ستاره‌ای شد که از کودکی آرزویش را داشت. مسئله‌ای موجب ساخته شدن فیلم Fast & Furious 6 (سریع و خشمگین ۶) در سال ۲۰۱۳ شد و جاستین لین باز هم مرزهای هیجان و تن را در این مجموعه جابجا کرد و موجب فروش ۷۸۸ میلیون دلاری این دنباله شد.

وین دیزل در همان سال باری دیگر شانس مجموعه Riddick را امتحان کرد و فیلم جدیدی از این مجموعه را به کارگردانی دیوید تویی به ارمغان آورد. وی برای تدارک بودجه ساخت این دنباله سرمایه آن را شخصاً تهیه کرد و تبلیغات بسیاری حول محور آن انجام داد. با این حال این فیلم هم با واکنش منفی مخاطبین مواجه شد و تنها ۹۸ میلیون دلار در گیشه فروش کرد تا بالاخره وین دیزل متقاعد شود که مجموعه Riddick جایی در سینما نخواهد داشت.

عدم موفقیت فیلم Riddick اما فرصت جدیدی را برای این بازیگر مهیا نمود. پس از آن که دنیای سینمایی مارول حسابی خوش درخشید و آثار آن گیشه سینما را آتش کشیده بودند، استودیو مارول درصدد ساخت فیلمی به نام Guardians of the Galaxy (نگهبانان کهکشان) به کارگردانی جیمز گان برآمد که حول محور گروهی از قهرمانان ناشناخته کمیک‌ها جریان داشت.

با این حال در کمال شگفتی جیمز گان موفق شد تا فیلمی تماشایی و جذاب را تدارک ببیند که وین دیزل صداپیشگی شخصیت گروت را بر عهده داشت و تمام وظیفه وی، ادای دیالوگ “من گروت هستم” به شیوه‌های متفاوت بود. مسئله‌ای که سبب شد تا گروت به یکی از شخصیت‌های محبوب و دوست‌داشتنی دنیای سینمایی مارول بدل گشته و حتی یک سریال کوتاه نیز حول محور آن تدارک دیده شود که در سال ۲۰۲۲ از طریق سرویس دیزنی پلاس در دسترس مخاطبین قرار گرفته است.

وین دیزل صداپیشگی شخصیت گروت را تا سال ۲۰۲۳ در آثار مختلفی همچون دنباله نگهبانان کهکشان و فیلم‌های انتقام‌جویان بر عهده داشته و احتمالا Guardians of the Galaxy Vol. 3 (نگهبانان کهکشان بخش ۳) آخرین همکاری وی با دنیای سینمایی مارول لقب خواهد گرفت که به زودی بر پرده سینما اکران خواهد شد.

از دنیای سینمایی مارول که فاصله بگیریم، به سال ۲۰۱۵ خواهیم رفت. جایی که برای نخستین‌بار پس از سال‌ها جاستین لین به سبب برنامه کاری شلوغ خود از کارگردانی Furious 7 (خشمگین ۷) کناره‌گیری کرد تا جیمز وان سکان هدایت آن را بر عهده بگیرد. اثری که پروسه تولید آن با ستارگانش به خوبی و خوشی پیش می‌رفت تا این که یک حادثه غیرمنتظره، تمام صنعت سینما را به شوکی عظیم فرو برد.

پل واکر و دوستش که در حال بازگشت از مراسم خیریه بودند، در راه تصادفی وحشتناک را رقم زده و پل واکر درجا فوت می‌کند. اتفاقی وحشتناک و شوکه‌کننده که نه تنها پروسه تولید Furious 7 را با خطر لغو کامل روبرو می‌کند، بلکه وین دیزل که رابطه‌ای برادرانه با پل واکر داشت را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و سبب می‌شود تا در مراسم خاکسپاری این بازیگر دوست‌داشتنی و بی‌حاشیه، وین دیزل ادای احترامی ماندگار و ارزشمند را به جا بیاورد.

با وجود تمامی اتفاقات دردناک و شوکه‌کننده اما جیمز وان و تیم تولید Furious 7 تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از طریق جلوه‌های ویژه، پایان حضور شخصیت برایان اوکانر را در این فیلم به شکلی به یاد ماندنی و تاثیرگذار به ارمغان بیاورند. فیلمی که مرگ پل واکر حسابی موجب تبلیغ برای آن شده بود، سرانجام اکران شد و فروش باورنکردنی ۱ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری را رقم زد که سکانس پایانی آن و خداحافظی وین دیزل و پل واکر حسابی احساسات مخاطبین را جریحه‌دار نمود.

در حالی که فیلم خشمگین ۷ یک موفقیت تمام عیار برای وین دیزل محسوب می‌شد اما او در سال ۲۰۱۷ در فیلمی به نام The Last Witch Hunter (آخرین شکارچی جادوگر) به ایفای نقش پرداخت که تنها ۱۴۶ میلیون دلار فروش کرد و با واکنش منفی حضار و سینماگران روبرو شد. علی‌رغم چنین شکستی اما وین دیزل پس از ۱۲ سال در دنباله جدید تریپل ایکس به نام xXx: The Return of Xander Cage (تریپل اکس: بازگشت زندر کیج) حضو پیدا کرد که بازگشتش با واکنش مثبت مخاطبین مواجه شد و این فیلم فروشی ۳۴۶ میلیون دلاری را در گیشه به ثبت رساند.

از سال ۲۰۱۷ تاکنون وین دیزل در عین حضور در دنیای سینمایی مارول و صداپیشگی شخصیت گروت در انیمیشن Ralph Breaks the Internet (رالف اینترنت را خراب می‌کند) با حواشی مختلفی حول محور فرنچایز سریع و خشمگین دست و پنجه نرم کرده است. وی که به عنوان تهیه‌کننده این مجموعه شناخته می‌شود، با تصمیمات و دخالت‌های بی‌جای خود موجب اختلاف شدید با دوئین جانسون شد تا جایی که این بازیگر فرنچایز سریع و خشمگین را برای همیشه ترک نمود.

همچنین پس از مرگ پل واکر، این مجموعه به گردابی از مشکلات فیلم‌نامه‌ای دچار شد و وقایعی کلیشه‌ای و تکراری را رقم زده که با انتقادات بسیاری از سوی سینماگران مواجه شده تا جایی که The Fate Of The Furious (سرنوشت خشمگین) در سال ۲۰۱۷ و F9 (اف ۹) در سال ۲۰۲۱ علی‌رغم فروش خوبی که در گیشه داشتند اما با انتقادات تند و شدیدی روبرو گشته‌اند.

در این بین نیز وین دیزل به ایفای نقش فیلم اکشن و ابرقهرمانی Bloodshot (بلادشات) پرداخت که ادامه‌دهنده روند تکراری و کلیشه‌ای شخصیت‌های بزن بهادر این بازیگر هالیوودی شد و با شکستی بزرگ در گیشه سینما نیز به کار خود خاتمه داد و نشان داد که در حال حاضر وین دیزل به جز مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین و صداپیشگی در قامت شخصیت گروت، جایی در آثار تازه و منحصر به فرد نخواهد داشت.

در ادامه دخالت‌های وین دیزل، در بحبوحه ساخت Fast X (فست ایکس) کارگردان مشهور این فرنچایز یعنی جاستین نیز نیز از پروژه کناره‌گیری کرد تا لویی لتریر جایگزین وی بشود. مسئله‌ای که سینماگران را نسبت به کیفیت دهمین فیلم از مجموعه سریع و خمشگین نگران کرده و طبق تریلرهای به نمایش درآمده نیز، وین دیزل همچنان مشغول ایفای نقش تکراری خود می‌باشد که سعی دارد خانواده خود را به هر بهایی نجات دهد.

در حالی که سینماگران به زودی با اکران Fast X در گیشه‌ها مواجه خواهند شد و باید دستپخت جدید وین دیزل را مشاهده نمایند، این بازیگر ۵۵ ساله به عنوان یکی از شخصیت‌های بازی Ark 2 (آرک ۲) در سال ۲۰۲۲ به بازی‌بازان معرفی شده است. عنوانی که هنوز از هیچ تاریخ عرضه‌ای بهره نبرده و مشخص نیست که ویزن دیزل چه نقشی در این پروژه خواهد داشت.

این ستاره سینما که جایگاه فعلی خود و شهرتش را مدیون مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین می‌باشد، از سال ۲۰۰۷ با مدلی مکزیکی به نام پالوما خیمنز وارد رابطه شده و صاحب ۳ فرزند به نام‌های هانیا، وینسنت و پائولین می‌باشد. وین دیزل به افتخار دوست و همکار فقید خود یعنی پل واکر، نام پائولین را برای دخترش برگزیده است و به عنوان پدرخوانده دختر پل واکر یعنی میدو نیز شناخته می‌شود.

