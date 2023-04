تصاویری زیبا از پیش درآمد مجموعه فیلم‌های The Hunger Games منتشر شده که حاوی شخصیت‌هایی جالب توجه می‌باشد.

مجموعه فیلم‌های The Hunger Games (بازی‌های گرسنگی) با هنرنمایی جنیفر لارنس که اقتباسی از رمان‌های سوزان کالینز بوده‌اند، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بر پرده سینما به اکران درآمده و فروشی سرسام‌آور را تجربه کردند. حال با گذشت ۸ سال قرار است تا باری دیگر به دنیای منحصر به فرد سوزان کالینز بازگردیم و روزهای نخست زندگی شرور مشهور این مجموعه را مشاهده نماییم.

فیلم جدید این فرنچایز که به عنوان یک پیش درآمد محسوب می‌شود، The Hunger Games: The Ballad of Songbirds (بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها) نام داشته و روایت‌گر دوران جوانی کریلانوس اسنو می‌باشد که چگونه به رئیس جمهور بدنام کشور پانم تبدیل شده و وقایعی هولناک و شوکه‌کننده را رقم می‌زند.

حال نیز تصاویر جدیدی از این اثر مورد انتظار منتشر شده که در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes به کارگردانی فرانسیس لارنس که از بازیگرانی همچون تام بلیث، ریچل زگلر و جاش آندرس بهره می‌برد، برای اکران در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) در نظر گرفته شده است.

منبع: کولایدر