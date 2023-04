شرکت بلوبر تیم (Bloober Team) تریلر فنی جدیدی از بازی Layers of Fear را منتشر کرده که به نمایش ویژگی‌های موتور آنریل انجین ۵ (Unreal Engine 5) می‌پردازد.

تریلر جدیدی بازی Layers of Fear تمام پیشرفت‌های فنی موجود در این اثر ترسناک را نشان می‌دهد. از آنجایی که بازی مذکور تنها برای کنسول‌های نسل نهم و PC منتشر می‌شود، از ویژگی‌هایی همچون ری تریسینگ، HDR و رزولوشن ۴K پشتیبانی می‌کند.

بازی Layers of Fear به عنوان یکی از اولین عناوینی محسوب می‌شود که به طور کامل با استفاده از ویژگی‌های آنریل انجین ساخته شده است. این بازی از فناوری Lumen illumination آنریل انجین و همچنین سیستم جلوه‌های بصری نیاگارا برای ایجاد محیط تاریک و غبارآلود کاملی استفاده می‌کند که انتظار می‌رود در بازی نهایی نیز شاهد آن باشیم.

در تریلر اخیر Layers of Fear تصاویری مقایسه‌ای از این بازی و نسخه‌ی ۲۰۱۷ ارائه می‌شود و بهبودهای بصری انجام شده در نسخه‌ی جدید را نشان می‌دهد. این بازی جدید به عنوان یک دنباله و همچنین چیزی شبیه به بازسازی عمل می‌کند؛ زیرا شامل دو بازی اول این فرنچایز و همچنین تمام بسته‌های الحاقی آن‌ها به همراه یک فصل و داستان تازه است.

بازی Layers of Fear در کنار تکنولوژی جدید، مکانیک‌های جدیدی را در بخش گیم‌پلی معرفی می‌کند. یکی از این مکانیک‌ها فانوس است که به هدایت بازیکنان در اطراف موجودات ترسناکی که در هر گوشه و اطراف تاریک پنهان شده‌اند، کمک خواهد کرد. همچنین موسیقی این بازی نیز توسط آرک ریکوفسکی (Arek Reikowski)، آهنگساز عناوین The Medium و Layers of Fear 2 بازسازی شده است.

بازی Layers of Fear در ژوئن ۲۰۲۳ برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم PC منتشر خواهد شد.