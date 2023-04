فروش جهانی Wo Long: Fallen Dynasty از یک میلیون نسخه عبور کرد

با اعلام شرکت ناشر بازی Wo Long: Fallen Dynasty، آمار فروش جهانی این بازی از یک میلیون نسخه عبور کرد و از زمان عرضه توسط بیش از ۳.۸ میلیون نفر تجربه شده است.

شرکت کوئی تکمو (Koei Tecmo)، ناشر بازی Wo Long: Fallen Dynasty، مدتی قبل اعلام کرد که این عنوان عملکرد بسیار خوبی داشته است. حال این ناشر ژاپنی در یک اعلامیه رسمی تایید کرد که فروش بازی Wo Long: Fallen Dynasty از یک میلیون نسخه فراتر رفته است. باید توجه داشت که این بازی در زمان عرضه روی سرویس گیم پس (Game Pass) در دسترس قرار گرفت و از ماه مارس تاکنون بیش از ۳.۸ میلیون بازیکن آن را تجربه کرده‌اند.

استودیوی تیم نینجا (Team Ninja)، توسعه‌دهنده بازی Wo Long: Fallen Dynasty، در حال حاضر روی توسعه به‌روزرسانی‌های آینده این عنوان از جمله بسته‌های الحاقی داستانی سیزن پس کار می‌کند. اولین بسته الحاقی به نام Battle of Zhongyuan در ژوئن امسال منتشر می‌گردد. سپس بسته دوم به نام Conqueror of Jiangdong برای عرضه در سپتامبر و آخرین داستان الحاقی یعنی Upheaval in Jingxiang برای انتشار در دسامبر امسال آماده خواهند شد.

هنوز جزئیات دقیقی پیرامون به‌روزرسانی‌های آینده بازی Wo Long: Fallen Dynasty منتشر نشده است اما می‌تواند حدس زد که مانند بازی‌های قبلی سازندگان از جمله سری Nioh، حالت New Game Plus برای تجربه مجدد کمپین با وجود دشمنان، لوت و باس‌های متفاوت عرضه شود. همچنین باید منتظر بمانیم و ببینیم تیم نینجا چه زمانی تصمیم می‌گیرد سیاه‌چال Abyss یا Underworld که ۹۹۹ طبقه دارد و به عنوان محتوای احتمالی پس از پایان کمپین شناخته می‌شود را در دسترس قرار دهد.

بازی Wo Long: Fallen Dynasty هم‌اکنون روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/اس در دسترس قرار دارد.