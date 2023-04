حضور کمدینی معروف در انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse

به نظر می‌رسد که اندی سمبرگ صداپیشگی یکی از شخصیت‌های عنکبوتی انیمیشن مورد انتظار Spider-Man: Across the Spider-Verse را بر عهده خواهد داشت.

سونی پیچکرز در سال ۲۰۱۸ با ساخت انیمیشن Spider-Man: Into the Spider-Verse (مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی) زمینه‌ساز خلق ایده‌ای حول محور جهان‌های موازی شد که در آن می‌توانیم شاهد انواع و اقسام شخصیت‌های عنکبوتی از کمیک‌های مارول باشیم که این مسئله در دنباله آن به نام Spider-Man: Across the Spider-Verse (مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی) می‌تواند حسابی طرفداران این انیمیشن را به وجد بیاورد.

حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری توتال فیلم، اندی سمبرگ به این دنباله مورد انتظار سینمای امسال پیوسته و او این خبر را در صفحه اینستاگرام خود نیز با طرفدارانش به اشتراک گذاشته است. البته که نقش وی در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و با توجه به ماهیت Across the Spider-Verse که در نظر دارد تا با حضور شخصیت‌های مرموزش مخاطبین را شوکه نماید، کمپانی سونی پیکچرز و شخص اندی سامبرگ هیچ اشاره‌ای به نقش وی نکرده‌اند. در کنار حضور این کمدین مشهور هالیوود، جورما تاکونی نیز در این انیمیشن حضور پیدا خواهد کرد که نقش وی نیز فاش نشده است.

عنوان Spider-Man: Into the Spider-Verse به سبب جلوه‌های خاص گرافیکی خود و روایت داستانی تازه و جذاب، به موفقیت‌های بسیاری در سال ۲۰۱۸ دست پیدا کرد و دنباله آن نیز با جاه‌طلبی‌های بسیار قصد دارد تا تعریف متفاوتی از جهان‌های موازی را در مقابل دیدگان مخاطبینش به تصویر کشیده و ماجراجویی جذاب و هیجان‌انگیزی را حول محور مایلز مورالز و گوئن استیسی پدید بیاورد.

انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse که توسط جواکیم دوس سانتوس، کمپ پاورز و جاستین کی. تامپسون کارگردانی شده و از صداپیشگانی همچون شامیک مور، جیک جانسون و هیلی استاینفلد بهره می‌برد، برای اکران در تاریخ ۲۳ ژوئن (۲ تیر) در نظر گرفته شده است.

منبع: کولایدر