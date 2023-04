سونی بار دیگر تایید کرده است که به انتشار بازی‌های فرست پارتی خود برای پلتفرم PC ادامه خواهد داد، چراکه این امر درآمد زیادی را برای شرکت مذکور در پی دارد.

بازی The Last of Us Part 1 بر روی PC از مشکلات متعددی رنج می‌برد و استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) همچنان در تلاش است تا ایرادات و باگ‌های این اثر رفع نماید. با این حال به نظر می‌رسد استراتژی کلی سونی برای عرضه‌ی بیشتر بازی‌های فرست پارتی خود بر روی رایانه‌های شخصی، هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

نشانه‌ی استراتژی سونی در قبال عرضه‌ی بازی‌های این شرکت برای PC از گزارش مالی سال مالی ۲۰۲۲ این شرکت، به‌ویژه در دسته «سایر» در بخش اطلاعات تکمیلی بخش خدمات بازی و شبکه پدیدار شده است. این سند بخش «سایر» را به‌عنوان «درآمد حاصل از دستگاه‌های جانبی از جمله PlayStationVR و درآمد حاصل از فروش عناوین انحصاری بر روی پلتفرم‌هایی غیر از کنسول‌های پلی‌ استیشن» تعریف می‌کند و در این راستا، این ارقام در طی دو سال مالی گذشته بسیار قابل توجه هستند.

سونی در طی سال مالی ۲۰۲۱ عملکرد زیر را به ثبت رساند:

درآمد سه ماهه‌ی اول سال مالی ۲۰۲۱: ۳۸۵.۸ میلیون دلار

درآمد سه ماهه‌ی دوم سال مالی ۲۰۲۱: ۳۰۳.۲ میلیون دلار

درآمد سه ماهه‌ی سوم سال مالی ۲۰۲۱: ۳۴۷.۲ میلیون دلار

درآمد سه ماهه‌ی چهارم سال مالی ۲۰۲۱: ۳۷۹.۱ میلیون دلار

با این حال، میزان درآمد سونی در سال مالی ۲۰۲۲ متفاوت بود و تقریباً درآمد دو برابری را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد

درآمد سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۲: ۴۴۳.۶ میلیون دلار

درآمد سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۲: ۳۹۹.۸ میلیون دلار

درآمد سه ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۲: ۶۰۱.۷ میلیون دلار

درآمد سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۲: ۱.۰۴۸ میلیارد دلار

به طور دقیق نمی‌توان گفت چقدر از این جهش درآمد سونی در سال ۲۰۲۲ را می‌توان مستقیماً به فروش بازی‌های این شرکت بر روی PC نسبت داد. بخش Peripherals زمینه های زیادی را پوشش می‌دهد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به مانند کنترلرها و هدست PSVR 2 که در اواسط سه ماهه چهارم سال مال سونی عرضه شد، اشاره کرد. این که آیا این موضوع موفقیت در فروش بوده یا نه، همچنان بحث‌برانگیز است، اما حتی در پایین‌ترین حد تخمین‌ها بخش بزرگی از تغییرات را به خود اختصاص داد.

اما در حالی که نمی‌توان بازی‌های PC سونی را به طور خاص از آن دسته جدا کرد، شکی نیست که سال ۲۰۲۲ سال بسیار بزرگی برای سونی در بخش PC بوده است. از جمله‌ بازی‌های عرضه شده برای PC در سال مالی ۲۰۲۲ می‌توان به Marvel’s Spider-Man Remastered ، Sackboy: A Big Adventure، Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Returnal و The Last of Us Part 1 اشاره کرد. بازی God of War با وجود عرضه در ژانویه ۲۰۲۲، جزو عناوین منتشر شده در سال مالی ۲۰۲۱ شرکت سونی محسوب می‌شود.

سال مالی سونی از ۱ آوریل تا ۳۱ مارس است که افزایش درآمد سه ماهه سوم را توضیح می‌دهد. سه ماهه تعطیلات پایانی سال (۱ اکتبر تا ۳۱ دسامبر) زمانی که هزینه‌های مصرف کنندگان به طور اجتناب ناپذیری افزایش می‌یابد، گاهی اوقات «سه ماهه طلایی» نامیده می‌شود. اما جالب است این نکته را بدانید که چگونه افزایش درآمد سونی در دو سال گذشته به سه ماهه چهارم (۱ ژانویه تا ۳۱ مارس) سرایت کرده است. افزایش درآمد در سال مالی ۲۰۲۱ تقریباً به اندازه سال مالی ۲۰۲۲ نبود، اما در آن سال هدست PSVR2 نیز منتشر نشد. همچنین این طور به نظر می‌رسد که انتشار God of War روی PC، درآمدهای فصلی را تا حد زیادی افزایش داده است.

البته این یک بخش کوچک از مجموع درآمد گیمینگ سونی است. به عنوان مثال، درآمد کنسول‌های پلی استیشن ۴ و ۵ مجموعاً از ۸.۲ میلیارد دلار فراتر رفت و همچنین درآمد بخش نرم‌افزار بازی (شامل محتوای افزودنی مانند ارز درون بازی و DLC) به بیش از ۱۲.۶ میلیارد دلار رسید. سونی در متن سخنرانی نتایج مالی اخیر خود گفت که هدف آن‌ها ادامه خلق ‌آی‌پی‌های جدید، ادامه‌ی عرضه عناوین پلی استیشن برای PC و تقویت توسعه سرویس‌های زنده است.