در فاصله‌ی حدود دو هفته تا انتشار عنوان مورد انتظار The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، شرکت نینتندو تریلر جدید و کوتاهی را از این بازی به اشتراک گذاشته است. تریلر جدید The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom اغلب از چیزهایی استفاده می‌کند که قبلاً در تریلرهای قبلی این بازی دیده‌ایم، […]

تریلر جدید The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom بازیکنان را به ناشناخته‌ها می‌برد محسن رضوی فر ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 19:36

در فاصله‌ی حدود دو هفته تا انتشار عنوان مورد انتظار The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، شرکت نینتندو تریلر جدید و کوتاهی را از این بازی به اشتراک گذاشته است. تریلر جدید The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom اغلب از چیزهایی استفاده می‌کند که قبلاً در تریلرهای قبلی این بازی دیده‌ایم، اگرچه چند بخش جدید در پایان تریلر وجود دارد که استفاده از توانایی‌های Ascend و Ultrahand، مبارزه با Talus سنگی و موارد دیگر را نمایش می‌دهد. اخیراً پیش‌نمایش‌هایی از بازی اکشن ماجراجویی جهان باز The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom منتشر شده و ویدیوهای جدیدی از گیم‌پلی را به نمایش گذاشته شده است و همچنین جزئیات جدیدی در مورد انتظارات از بخش سندباکس بازی فاش شده‌اند. بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۱۲ مه ۲۰۲۳) برای نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. در پایان می‌توانید تریلر جدید این بازی را تماشا کنید. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

Nintendo Switch ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، تریلر بازی

Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

منبع متن: gamefa