نقدها و نمرات Redfall منتشر شدند

به همراه انتشار بازی Redfall، نقدها و نمرات این عنوان انحصاری ایکس باکس نیز از سوی وبسایت‌های معتبر منتشر شدند.

گیمفا دقایقی پیش همراه با پایان امبارگوی بازی، نقد و بررسی Redfall را منتشر کرد که بخش نتیجه‌گیری آن را در ادامه مطالعه می‌کنید:

Gamefa 5/10

قطعا، ایده‌ مبارزه با خون‌آشام‌ها در قالب یک محیط با طراحی هنرندانه وعده‌ای بسیار جذاب بود، اما متاسفانه حتی با وجود تبلیغ‌های گسترده، ردفال نمی‌تواند پاسخ‌گوی انتظار ۲ ساله‌ طرفداران باشد و به یک تجربه‌ یک‌بار مصرف و فراموش‌شدنی تبدیل می‌شود. مشکلات فنی متعدد، نبود نوآوری و همچنین گیم‌پلی منسوخ شده از مواردی هستند که حسابی ذوق بازیکن را کور می‌کنند. در حال حاضر، شاید وجود بازی روی گیم‌پس بتواند تنها دلیلی باشد که تجربه این عنوان را توجیه و شما را برای مدت کوتاهی سرگرم کند. محمدرضا نوروزی

در ادامه خلاصه‌ای از نقد و بررسی سایر وبسایت‌های گیمینگ را مطالعه می‌کنید:

We Got This Covered 9/10

با یک جهان آزاد غنی و زیبا، تعداد زیادی سلاح و دشمنان متنوع، Redfall شما را شگفت‌زده می‌کند. پلیرها از تجربۀ آخرین شاهکار آرکین پشیمان نخواهند شد.

PCGamesN 7/10

تا زمانی که هوش‌مصنوعی مفتضح که همه چیز را بدون منطق جلوه می‌دهد برای شما مهم نباشد، Redfall یک بازی کوآپ اکشن خوب است، اما فکر کردن به پتانسیل‌های موجود من را کمی ناراحت می‌کند.

Metro GameCentral 6/10

شاهد ادغام سبک ایمرسیو سیم و کوآپ چهار نفره با تم خون‌آشامی و قالب شوتر اول شخص هستیم که یک گان‌پلی جذاب دارد، اما شامل نبوغ در چالش‌هایش نمی‌شود.

GamesRadar 5/10

در نهایت، Redfall به سطح استانداردهای همیشگی آرکین دست پیدا نمی‌کند. این عنوان شتاب‌زده، ناتمام و ناراضی‌کننده است.

Gamespot 4/10

بازی Redfall هنوز آمادۀ عرضه نبود. باگ‌های موجود در این عنوان چرخۀ اکتشاف در جهان اثر به همراه دوستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی خود این چرخه شامل المان‌هایی می‌شود که به شکل ضعیفی اعمال شده‌اند. نمی‌دانم که آیا آرکین تصمیم گرفت تا یک شوتر با المان‌های لوت بسازد یا به این استودیو دستور دادند تا چنین اثری را خلق کند، اما چیزی که می‌دانم این است که یکی از بهترین استودیوهای بازیسازی جهان ناگهان اثری ضعیف را ارائه داد.

میانگین نمرات بازی در وبسایت متاکریتیک

میانگین نمرات بازی در وبسایت اوپن‌کریتیک

بازی Redfall هم‌اکنون در دسترس دارندگان ایکس باکس سری ایکس/اس و PC قرار دارد.