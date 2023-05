حضور پدرو پاسکال در فیلم Gladiator 2

پدرو پاسکال به فیلم تاریخی و حماسی Gladiator 2 پیوست تا در کناز دنزل واشینگتن و بری کیوگن ظاهر گردد.

پدرو پاسکال که با حضور در سریال The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) و ایفای تماشایی نقش جوئل حسابی خوش درخشید و طرفداران خود را در سراسر جهان به وجد آورد، در تازه‌ترین خبر منتشر شده، در فیلم Gladiator 2 (گلادیاتور ۲ ) به کارگردانی ریدلی اسکات ظاهر خواهد شد تا جنبه‌های جدیدی از قدرت بازیگری خود را به معرض نمایش بگذارد.

فیلم Gladiator با هنرنمایی جذاب راسل کرو روایت‌گر ژنرال ارتش روم به نام ماکسیموس دسیموس مریدیوس بود که توسط توسط پسر پادشاه مورد خیانت قرار گرفته و به عنوان یک برده در مسابقات گلادیاتورها شرکت می‌کند. با توجه به پایان‌بندی فیلم نخست که شاهد مرگ ماکسیموس دسیموس مریدیوس بودیم، سینماگران کنجکاو هستند تا ببینند که دنباله گلادیاتور که سال‌ها پس از فیلم نخست جریان دارد، حول محور چه وقایع و شخصیت‌هایی جریان خواهد داشت.

در کنار پدرو پاسکال، شاهد حضور بازیگران مشهوری همچون دنزل واشینکتن، بری کیوگن و پل مسکال خواهیم بود و تا به الان تنها می‌دانیم که پل مسکال ایفای نقش دوران بزرگسالی شخصیت لوسیوس را بر عهده دارد که فرزند لوسیلا و خواهرزاده کومودوس است و در فیلم نخست، شاهد دوران کودکی وی بودیم که توسط اسپنسر تریت کلارک هنرنمایی شده بود.

فیلم Gladiator 2 برای اکران در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ ( ۲ آذر ۱۴۰۳) در نظر گرفته شده است.

منبع: کولایدر