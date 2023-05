استودیوی لومینوس پروداکشنز تریلر جدیدی از گیم‌پلی بسته الحاقی In Tanta We Trust بازی Forspoken منتشر کرد که در آن طلسم‌ها و باس جدید را مشاهده می‌کنیم. طبق اعلام شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix)، بسته الحاقی پولی In Tanta We Trust بازی Forspoken در اواخر ماه مه در دسترس بازیکنان قرار خواهد گرفت. این بسته […]

تریلر گیم‌پلی Forspoken: In Tanta We Trust منتشر شد مهدی مصطفایی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 19:43