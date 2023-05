کارگردان Star Wars Jedi: Survivor پیشنهاد یک تاخیر دیگر را رد کرده بود

این طور که به نظر می‌رسد کارگردان بازی Star Wars Jedi: Survivor یعنی Stig Asmussen می‌توانسته عرضه این بازی را به عقب انداخته و برخی از مشکلات آن را رفع کند. با این حال او این پیشنهاد را رد کرده است.

بازی Star Wars Jedi: Survivor در تاریخ ۲۸ آوریل منتشر شد و خیلی زود مشخص شد که این بازی عملکرد فنی خوبی روی پلتفرم PC ندارد. از افت فریم شدید گرفته تا پارگی تصویر، بسیاری این نسخه از بازی را مورد انتقاد شدید قرار دادند. خصوصا سیستم‌های قدرتمند با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کردند. همین مهم باعث شد تا برای بسیاری این سوال پیش بیاید که چرا بازی تاخیر نخورده است. حال مشخص شده که کارگردان بازی این فرصت را داشته تا عرضه آن را به عقب بیندازد، اما علاقه‌ای به انجام این کار نداشته است.

در مصاحبه‌ای با IGN در ماه مارس امسال، کارگردان Star Wars Jedi: Survivor یعنی Stig Asmussen در مورد تاریخ عرضه بازی و دلیل انتخاب ۲۸ آوریل به عنوان تاریخ عرضه نهایی پس از چندین تاخیر صحبت کرد. تاریخ عرضه قبلی بازی ۱۷ مارس بود و تیم توسعه بازی به این نتیجه رسید که ۶ هفته دقیقا زمانی است که آن‌ها برای تکمیل کردن بازی نیاز دارند. Asmussen گفت:

ما این گزینه را داشتیم که کمی بیشتر برای خود فرصت بخریم، اما به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم این کار را در ۶ هفته به پایان برسانیم.

Asmussen افزود که تیم توسعه بازی این تاریخ عرضه را مورد بررسی زیاد قرار داد. یکی از مسائل مهم بازی‌های دیگری بودند که در حوالی این تاریخ عرضه می‌شدند. دو بازی بزرگ Redfall و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom بودند و EA و Respawn به این نتیجه رسیدند که ۲۸ آوریل تاریخ مناسبی برای عرضه بازی است.

علی رغم مشکلات فنی، بازی Star Wars Jedi: Survivor عرضه بسیار موفقی داشته و به دومین عرضه بزرگ Star Wars روی استیم تبدیل شده است. هم‌چنین باید افزود که Respawn از مشکلات بازی روی PC آگاه بوده و به دنبال رفع آن‌ها است. این استودیو در بیانیه‌ای در این باره گفت:

در حالی که یک راه حل کلی و جامع برای مشکلات نسخه PC بازی وجود ندارد، تیم ما مشغول کار روی راه‌هایی است تا عملکرد فنی بازی روی سیستم‌های مختلف بهتر شود. ما می‌خواهیم تا این مشکلات را در اسرع وقت رفع کنیم، اما هر آپدیت نیازمند آزمایش زیاد است تا مطمئن شویم که مشکل جدیدی به بازی اضافه نخواهد شد.

بازی Star Wars Jedi: Survivor در حال حاضر برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و پلتفرم PC در دسترس است.