فصل دوم سریال The Rings of Power از اعتصاب نویسندگان در امان خواهد ماند

با توجه به این که پروسه تولید فصل دوم سریال The Rings of Power تقریباً به پایان راه خود رسیده، از اعتصاب پر سر و صدای نویسندگان هالیوودی در امان مانده است.

حقوق و مزایای کم و ناچیزی که برای نویسندگان و فیلم‌نامه‌نویسان هالیوودی در نظر گرفته شده است، باعث شده تا باری دیگر و پس از حواشی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، شاهد اعتصاب دوباره این قشر از صنعت سینما و تلویزیون باشیم که موجب گشته تا پروسه تولید فیلم و سریال‌های بزرگ و کوچک بسیاری با مشکل مواجه شده و حتی برخی از آن‌ها در شرف توقیف قرار گرفته باشند.

با این حال طبق گزارش جدیدی که خبرگزاری ورایتی منتشر کرده، با توجه به این که تنها ۱۹ روز از پروسه تولید فصل دوم سریال پرهزینه The Lord of the Rings: The Rings of Power (ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت) زمان باقی مانده است، این اثر کمپانی آمازون از خطر توقیف و تاخیر در امان مانده و به کار خود در شرایطی عادی ادامه خواهد داد. با این حال جی. دی. پین و پاتریک مک‌کی به سبب قوانین اعتصاب‌کنندگان، نمی‌توانند که در قامت نویسنده و تهیه‌کننده در جریان فصل دوم حضور پیدا نمایند و باقی عوامل جایگزین آن‌ها خواهند شد.

اعتصاب پیشین نویسندگان و فیلم‌نامه‌نویسان که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، به مدت ۱۰۰ روز ادامه پیدا کرد و مشکلات بسیاری را برای آثار سینمایی و تلویزیونی آن زمان ایجاد نمود تا جایی که برخی از پروژه‌ها بدون هیچ فیلم‌نامه‌ای و به صورت فی‌البداهه در جریان فیلم‌برداری ضبط می‌شدند.

در کنار سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power، طبق گزارشات مختلف به نظر می‌رسد که مجموعه پرهزینه شبکه HBO یعنی House Of The Dragon (خاندان اژدها) نیز از این اعتصاب در امان مانده و پروسه تولید خود را به آرامی طی می‌کند. مسئله‌ای که سبب شده تا طرفداران این ۲ سریال فانتزی و و مورد انتظار با خیالی آسوده اخبار آن‌ها را دنبال نمایند.

باید صبر کرد و دید که اعتصاب این قشر زحمت‌کش ولی نادیده گرفته شده صنعت سینما و تلویزیون به چه سمت و سویی کشیده خواهد شد.

منبع: کولایدر