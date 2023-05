بازیکنان در تست فنی The Texas Chain Saw Massacre قادر خواهند بود تا نقشه Family House را امتحان کرده و یکی از چهار قربانی یا The Cook ،The Hitchhiker و Leatherface را کنترل کنند. بازی چندنفره ترسناک استودیوی Gun Interactive یعنی The Texas Chain Saw Massacre که بر اساس فیلم اسلشر مشهوری به همین نام […]

سیستم مورد نیاز The Texas Chain Saw Massacre و محتوای تست فنی مشخص شد آرش بوالحسنی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 21:09