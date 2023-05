با اعلام استودیوی دیدالیک اینترتینمنت (Daedalic Entertainment)، بازیکنان برای تمام کردن بازی The Lord of the Rings: Gollum به ۲۰ ساعت زمان نیاز خواهند داشت. بازی The Lord of the Rings: Gollum جدیدترین اثر اکشن، ماجراجویی و مخفیانه استودیوی دیدالیک اینترتینمنت به شمار می‌آید که قرار است پس از سال‌ها انتظار و چند تاخیر، در […]

مدت زمان بازی The Lord of the Rings: Gollum مشخص شد مهدی مصطفایی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 08:44

با اعلام استودیوی دیدالیک اینترتینمنت (Daedalic Entertainment)، بازیکنان برای تمام کردن بازی The Lord of the Rings: Gollum به ۲۰ ساعت زمان نیاز خواهند داشت. بازی The Lord of the Rings: Gollum جدیدترین اثر اکشن، ماجراجویی و مخفیانه استودیوی دیدالیک اینترتینمنت به شمار می‌آید که قرار است پس از سال‌ها انتظار و چند تاخیر، در ماه جاری میلادی عرضه شود. توسعه‌دهندگان این عنوان نوید داستانی جذاب را داده‌اند که کاملا روی شخصیت گالوم و ماجراجویی‌های او در مسیر یافتن One Ring تمرکز دارد. حال بازیکنان تمایل دارند بدانند که این تجربه جدید در سرزمین میانه چقدر طول خواهد کشید. هارالد ریگلر (Harald Riegler)، تهیه‌کننده بازی The Lord of the Rings: Gollum، در مصاحبه اخیر با رسانه گیمینگ‌بولت (GamingBolt) به همین سوال پاسخ داد و اعلام کرد کسانی که این بازی را با روندی ملایم تجربه نمایند و با کاوش در محیط‌ها و گفتگوهای اختیاری آن درگیر شوند، می‌توانند تا ۲۰ ساعت از آن لذت ببرند. ریگلر در این باره گفت: پیشروی ملایم و روان در داستان بازی همراه با کاوش در محیط‌های زیبا و گوش دادن به دیالوگ‌های شخصیت‌ها حدود ۲۰ ساعت طول می‌کشد. بازیکنان مشتاق ماجراجویی می‌توانند بازی را سریع‌تر به پایان برسانند اما ما به همه توصیه می‌کنیم که وقت کافی برای تجربه بگذارند و هوای سرزمین میانه را با ملایمت تنفس کنند. با توجه به این واقعیت که The Lord of the Rings: Gollum یک بازی با طراحی مراحل خطی است، مدت زمان ۲۰ ساعته زمانی کافی برای تجربه آن به نظر می‌رسد. با این حال نحوه استفاده از این زمان و سطح کیفی مراحل و محتوای اصلی و اختیاری آن‌ها می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در سرگرم‌ شدن بازیکنان داشته باشد. بازی The Lord of the Rings: Gollum قرار است در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲ (۲۵ مه ۲۰۲۳) روی کنسول‌های نینتندو سوییچ، پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود.

