گروه امبریسر در برنامه دارد فعالیت سه شرکت ناشر پرایم متر، دیپ سیلور و ریون‌اسکورت را در قالب زیرمجموعه PLAION ادغام کند.

طبق گزارش منتشر شده توسط رسانه گیم‌اینداستری (GamesIndustry)، شرکت PLAION که از زیرمجموعه‌های گروه امبریسر (Embracer Group) به شمار می‌آید و تا سال گذشته تحت عنوان کخ مدیا (Koch Media) فعالیت داشت، در حال تغییر ساختار کسب و کار انتشارات خود است. در نتیجه این تغییر و بازسازی، تعدادی از ناشران گروه امبریسر قرار است فعالیت خود را با PLAION همگام‌سازی کنند.

به طور خاص، این هدف با ادغام سه شرکت ناشر دیپ سیلور (Deep Silver)، پرایم متر (Prime Matter) و ریون‌اسکورت (Ravenscourt) در PLAION شروع خواهد شد تا در نهایت تمام بازی‌هایی که انتشار آن‌ها به عهده سه شرکت مذکور است، به دست مجموعه PLAION انجام شود. این فرآیند ادغام فوری نخواهد بود و اعلام شده است که تا ۱۲ ماه طول می‌کشد و در این مدت یا حتی فراتر از آن، سه شرکت گفته شده باید به انتشار بازی‌های خود ادامه دهند. به گفته یکی از مدیران PLAION، تنها پنج یا شش شغل از این ادغام تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

از بین سه شرکت ناشری که قرار است در PLAION ادغام شوند، دیپ سیلور قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین ناشر به شمار می‌آید که تاکنون وظیفه عرضه مجموعه‌های محبوبی از جمله Metro ،Saints Row ،Dead Island ،Chivalry و دیگر موارد را بر عهده داشته است.

در همین حال، شرکت پرایم متر در سال ۲۰۲۱ تاسیس شده و تاکنون در انتشار آثاری مانند Dolmen ،The Last Oricru ،Scars Above و The Chant مشارکت داشته است. این شرکت هم‌اکنون عرضه دو بازی System Shock Remake و Payday 3 را بر عهده دارد. شرکت ریون‌اسکورت نیز بیشتر با عرضه بازی‌های اخیر مانند Road 96 و سری Let’s Sing شناخته می‌شود.