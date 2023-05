استودیوی Daedalic Entertainment به‌تازگی تایید کرده است که بازی اکشن ماجراجویی The Lord of the Rings: Gollum در زمان عرضه دارای حالت‌های Quality و Performance بر روی کنسول‌های نسل نهم خواهد بود.

مدتی پیش سازندگان The Lord of the Rings: Gollum در کنار مشخصات سیستم مورد نیاز این بازی تایید کردند که اثر مذکور در زمان انتشار با پشتیبانی از قابلیت‌های DLSS 3 و RTX بر روی PC عرضه می‌شود. در همین راستا، اخیراً اطلاعاتی از جزئیات فنی بازی برای کنسول‌های نسل نهم منتشر شده است.

هارالد ریگلر (Harald Riegler)، تهیه‌کننده The Lord of the Rings: Gollum، در مصاحبه‌ی جدید خود با وب‌سایت GamingBolt اعلام کرد که این بازی بر روی کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس/اس و پلی استیشن ۵، رزولوشن ۲K و نرخ ثابت ۶۰ فریم را هدف قرار داده است. همچنین تایید شد که این بازی در هنگام انتشار، از حالت‌های Performance و Quality برخوردار خواهد بود. اطلاعات و مشخصات این حالت‌ها هنوز تایید نشدهhkn.

بازی The Lord of the Rings: Gollum در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲ (۲۵ مه ۲۰۲۳) برای پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی در تاریخ دیگری در سال جاری میلادی در دسترس بازیکنان قرار خواهد گرفت. تیم توسعه‌دهنده اخیراً اعلام کرده است که بازیکنان برای به اتمام رساندن این بازی تقریباً به ۲۰ ساعت زمان نیاز خواهند داشت.