اقتباس‌های سینمایی از دنیای DC باعث شده تا ما شاهد شخصیت‌های کاملاً متفاوتی نسبت به نسخه کمیک‌بوکی‌شان باشیم.

کمیک‌های DC به عنوان یکی از مشهورترین محصولات سرگرمی مردم دنیا به شمار می‌روند که محبوبیت گسترده آن‌ها باعث شده تا شاهد ساخته شدن فیلم و سریال‌های بسیاری از شخصیت‌ها و وقایع آن باشیم. با این حال پروژه‌های سینمایی اقتباس شده از داستان‌های DC به حدی بزرگ و پر سر و صدا بوده‌اند که برخی از آن‌ها نه تنها فروشی سرسام‌آور را تجربه کرده‌اند، بلکه از بعد هنری نیز بسیار خوش درخشیده و جوایز گوناگونی را به خود اختصاص داده‌اند.

با این حال یکی از مسائلی که حسابی بحث‌برانگیز بوده و فراتر از دنیای سینمایی دی‌سی، بعضاً موجب انتقاد طرفداران ۲ آتیشه دی‌سی شده است، تغییر ماهیت شخصیت‌های نمادین دنیای کمیک دی‌سی بوده که باعث شده تا شاهد تفاوت‌های بسیاری بین نسخه سینمایی و کمیک‌بوکی آن‌ها باشیم.

در حالی که امید می‌رود جیمز گان و پیتر سفران به عنوان مدیران دنیای سینمایی جدید دی‌سی، تا حد بسیار زیادی به ماهیت شخصیت‌های DC وفادار باقی بمانند اما در مقاله امروز قصد داریم تا به معرفی ۱۲ شخصیتی بپردازیم که نسخه سینمایی آن‌ها دچار تغییرات زیر و درشت بسیاری شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

شخصیت جیمی اولسن

