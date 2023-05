نقدها و نمرات The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom هفته بعد منتشر خواهند شد

درحالی که کمتر از یک هفته تا تاریخ عرضه The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom باقی مانده است، جزئیات مربوط به انتشار نقدهای این بازی مشخص شد.

طبق اطلاعات درج شده در وب‌سایت متاکریتیک، انتظار می‌رود امبارگوی نقدهای Tears of the Kingdom تا پایان هفته آینده و قبل از انتشار بازی در تاریخ ۱۲ مِی میلادی (۲۲ اردیبهشت)، به‌اتمام برسد. بنابراین احتمالاً یک روز قبل از روز عرضه یعنی ۱۱ مِی، شاهد قرار گرفتن نقدها و نمرات این بازی روی وب‌سایت متاکریتیک و اوپن کریتیک باشیم و ببنیم منتقدین چه نظری درباره لینک (Link) و آخرین ماجراجویی‌اش در سرزمین Hyrule دارند.

افرادی که The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom را پیش‌خرید کرده‌اند، هم‌اکنون می‌توان آن را Preload کنند. این بازی که حجیم‌ترین اثر فرست پارتی کنسول نینتندو سوییچ به‌شمار می‌رود، برای نصب به ۱۸.۲ گیگابایت فضای خالی نیاز خواهد داشت و علاوه بر این ممکن است شاهد انتشار آپدیت روز نخست نیز برای آن باشیم.

با وجود اینکه صاحبان نینتندو سوییچ، سالهاست منتظر تاریخ عرضه Tears of the Kingdom هستند اما مدتی پیش نسخه کامل بازی روی فضای مجازی لو رفت و هم‌اکنون بسیاری از افراد، قبل از انتشار نقدها و قبل از بازیکنانی که پیش‌خرید کرده‌اند، آن را به اتمام رسانده‌اند. اگر شما نیز به هر دلیلی قصد دانلود نسخه غیرقانونی این بازی را دارید، مراقب باشید چراکه یکی از کاربران در وب‌سایت Reddit گزارش داده‌ است که فایل‌های این نسخه، داده‌هایی مشکوک به آدرس نامشخصی واقع در بلاروس ارسال می‌کند.

منبع: TwistedVoxel