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بیشترین بازی‌های دانلود شده پلی استیشن در ماه آوریل ۲۰۲۳

سونی فهرست بیشترین بازی‌های دانلود شدۀ پلتفرم‌های پلی استیشن در ماه آوریل ۲۰۲۳ را به اشتراک گذاشته است که موفقیت قابل انتظار Star Wars Jedi: Survivor را نشان می‌دهد. سونی اطلاعاتِ پیرامون بیشترین‌ دانلودها را در پنج دستۀ PS4 ،PS5 ،PS VR1 ،PS VR2 و Free-to-Play به اشتراک گذاشته است. در هر دو جدول آمریکا […]

بیشترین بازی‌های دانلود شده پلی استیشن در ماه آوریل ۲۰۲۳

محمد حسین کریمی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 10:45
بیشترین

سونی فهرست بیشترین بازی‌های دانلود شدۀ پلتفرم‌های پلی استیشن در ماه آوریل ۲۰۲۳ را به اشتراک گذاشته است که موفقیت قابل انتظار Star Wars Jedi: Survivor را نشان می‌دهد.

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سونی اطلاعاتِ پیرامون بیشترین‌ دانلودها را در پنج دستۀ PS4 ،PS5 ،PS VR1 ،PS VR2 و Free-to-Play به اشتراک گذاشته است. در هر دو جدول آمریکا و اروپای کنسول پلی استیشن ۵، شاهد یک بازی در رتبۀ اول هستیم، در حالی که رتبۀ اول فهرست پرفروش‌ترین‌های پلی استیشن ۴ کمی غیرمنتظره است.

بازی‌های پلی استیشن ۵

آمریکا / کانادااروپا
STAR WARS Jedi: SurvivorSTAR WARS Jedi: Survivor
Dead Island 2Dead Island 2
MLB The Show 23Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto VFIFA 23
NBA 2K23Call of Duty: Modern Warfare II
Call of Duty: Modern Warfare IINBA 2K23
Resident Evil 4Hogwarts Legacy
EA SPORTS PGA TOURResident Evil 4
Hogwarts LegacyFAR CRY 6
FIFA 23DREDGE
WWE 2K23Cyberpunk 2077
Tom Clancy’s Rainbow Six SiegeTom Clancy’s Rainbow Six Siege
PGA TOUR 2K23EA SPORTS PGA TOUR
Madden NFL 23WWE 2K23
Mortal Kombat 11GRAN TURISMO 7
Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesDiablo II: Resurrected
DREDGEAmong Us
Cyberpunk 2077Watch Dogs: Legion
GRAN TURISMO 7Assassin’s Creed Valhalla
The Last of Us Part IThe Witcher 3: Wild Hunt

بازی‌های پلی استیشن ۴

آمریکا / کانادااروپا
The Last of Us Part IIThe Last of Us Part II
MinecraftFIFA 23
NBA 2K23Minecraft
Red Dead Redemption 2Grand Theft Auto V
MLB The Show 23Red Dead Redemption 2
EA Sports UFC 4A Way Out
FIFA 23Gang Beasts
Gang BeastsEA Sports UFC 4
Grand Theft Auto VNBA 2K23
Call of Duty: Modern Warfare IIARK: Survival Evolved
Dead Island 2theHunter: Call of the Wild
theHunter: Call of the WildCall of Duty: Modern Warfare II
۷ Days To DieThe Forest
ARK: Survival Evolved۷ Days To Die
Batman: Arkham KnightThe Last of Us Remastered
A Way OutMonopoly Plus
Final Fantasy VIDead Island 2
Resident Evil 4Tekken 7
Mortal Kombat XStar Wars Battlefront II
Star Wars Battlefront IIBatman: Arkham Knight

بازی‌های PS VR 2:

آمریکا / کانادااروپا
Creed: Rise to Glory – Championship EditionPavlov
PavlovCreed: Rise to Glory – Championship Edition
The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: RetributionKayak VR: Mirage
Job SimulatorThe Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
Kayak VR: MirageJob Simulator
The Dark Pictures: SwitchbackThe Dark Pictures: Switchback
Star Wars: Tales from the Galaxy’s EdgeStar Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
Synth RidersSynth Riders
PISTOL WHIPSwordsman VR
Swordsman VRPISTOL WHIP

بازی‌های PS VR 1:

آمریکا / کانادااروپا
Beat SaberBeat Saber
Job SimulatorJob Simulator
SUPERHOT VRSUPERHOT VR
Creed: Rise to GlorySniper Elite VR
Astro Bot Rescue MissionCreed: Rise to Glory
The Elder Scrolls V: Skyrim VRLethal VR
GORNThe Walking Dead Onslaught
The Walking Dead OnslaughtSwordsman VR
Swordsman VRBatman: Arkham VR
Lethal VRGORN

بازی‌های رایگان (PS4 + PS5):

آمریکا / کانادااروپا
FortniteFortnite
Call of Duty: Warzone 2.0Call of Duty: Warzone 2.0
Overwatch 2Fall Guys
Fall GuysRocket League
Apex LegendseFootball 2023
Rocket LeagueThe Sims 4
The Sims 4Overwatch 2
Genshin ImpactApex Legends
Destiny 2KartRider: Drift
PUBG: BATTLEGROUNDSGenshin Impact

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Playstation ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Playstation VR ، اخبار بازی ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی
PS VR, Sony, Star Wars Jedi: Survivor, the last of us part 2

منبع متن: gamefa

سه شنبه, 19 ارديبهشت 1402
اکبری
بازدید: 1
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