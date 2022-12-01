سونی فهرست بیشترین بازیهای دانلود شدۀ پلتفرمهای پلی استیشن در ماه آوریل ۲۰۲۳ را به اشتراک گذاشته است که موفقیت قابل انتظار Star Wars Jedi: Survivor را نشان میدهد. سونی اطلاعاتِ پیرامون بیشترین دانلودها را در پنج دستۀ PS4 ،PS5 ،PS VR1 ،PS VR2 و Free-to-Play به اشتراک گذاشته است. در هر دو جدول آمریکا […]
بیشترین بازیهای دانلود شده پلی استیشن در ماه آوریل ۲۰۲۳
سونی فهرست بیشترین بازیهای دانلود شدۀ پلتفرمهای پلی استیشن در ماه آوریل ۲۰۲۳ را به اشتراک گذاشته است که موفقیت قابل انتظار Star Wars Jedi: Survivor را نشان میدهد.
سونی اطلاعاتِ پیرامون بیشترین دانلودها را در پنج دستۀ PS4 ،PS5 ،PS VR1 ،PS VR2 و Free-to-Play به اشتراک گذاشته است. در هر دو جدول آمریکا و اروپای کنسول پلی استیشن ۵، شاهد یک بازی در رتبۀ اول هستیم، در حالی که رتبۀ اول فهرست پرفروشترینهای پلی استیشن ۴ کمی غیرمنتظره است.
بازیهای پلی استیشن ۵
|آمریکا / کانادا
|اروپا
|STAR WARS Jedi: Survivor
|STAR WARS Jedi: Survivor
|Dead Island 2
|Dead Island 2
|MLB The Show 23
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|FIFA 23
|NBA 2K23
|Call of Duty: Modern Warfare II
|Call of Duty: Modern Warfare II
|NBA 2K23
|Resident Evil 4
|Hogwarts Legacy
|EA SPORTS PGA TOUR
|Resident Evil 4
|Hogwarts Legacy
|FAR CRY 6
|FIFA 23
|DREDGE
|WWE 2K23
|Cyberpunk 2077
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|PGA TOUR 2K23
|EA SPORTS PGA TOUR
|Madden NFL 23
|WWE 2K23
|Mortal Kombat 11
|GRAN TURISMO 7
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
|Diablo II: Resurrected
|DREDGE
|Among Us
|Cyberpunk 2077
|Watch Dogs: Legion
|GRAN TURISMO 7
|Assassin’s Creed Valhalla
|The Last of Us Part I
|The Witcher 3: Wild Hunt
بازیهای پلی استیشن ۴
|آمریکا / کانادا
|اروپا
|The Last of Us Part II
|The Last of Us Part II
|Minecraft
|FIFA 23
|NBA 2K23
|Minecraft
|Red Dead Redemption 2
|Grand Theft Auto V
|MLB The Show 23
|Red Dead Redemption 2
|EA Sports UFC 4
|A Way Out
|FIFA 23
|Gang Beasts
|Gang Beasts
|EA Sports UFC 4
|Grand Theft Auto V
|NBA 2K23
|Call of Duty: Modern Warfare II
|ARK: Survival Evolved
|Dead Island 2
|theHunter: Call of the Wild
|theHunter: Call of the Wild
|Call of Duty: Modern Warfare II
|۷ Days To Die
|The Forest
|ARK: Survival Evolved
|۷ Days To Die
|Batman: Arkham Knight
|The Last of Us Remastered
|A Way Out
|Monopoly Plus
|Final Fantasy VI
|Dead Island 2
|Resident Evil 4
|Tekken 7
|Mortal Kombat X
|Star Wars Battlefront II
|Star Wars Battlefront II
|Batman: Arkham Knight
بازیهای PS VR 2:
|آمریکا / کانادا
|اروپا
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Pavlov
|Pavlov
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
|Kayak VR: Mirage
|Job Simulator
|The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
|Kayak VR: Mirage
|Job Simulator
|The Dark Pictures: Switchback
|The Dark Pictures: Switchback
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
|Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
|Synth Riders
|Synth Riders
|PISTOL WHIP
|Swordsman VR
|Swordsman VR
|PISTOL WHIP
بازیهای PS VR 1:
|آمریکا / کانادا
|اروپا
|Beat Saber
|Beat Saber
|Job Simulator
|Job Simulator
|SUPERHOT VR
|SUPERHOT VR
|Creed: Rise to Glory
|Sniper Elite VR
|Astro Bot Rescue Mission
|Creed: Rise to Glory
|The Elder Scrolls V: Skyrim VR
|Lethal VR
|GORN
|The Walking Dead Onslaught
|The Walking Dead Onslaught
|Swordsman VR
|Swordsman VR
|Batman: Arkham VR
|Lethal VR
|GORN
بازیهای رایگان (PS4 + PS5):
|آمریکا / کانادا
|اروپا
|Fortnite
|Fortnite
|Call of Duty: Warzone 2.0
|Call of Duty: Warzone 2.0
|Overwatch 2
|Fall Guys
|Fall Guys
|Rocket League
|Apex Legends
|eFootball 2023
|Rocket League
|The Sims 4
|The Sims 4
|Overwatch 2
|Genshin Impact
|Apex Legends
|Destiny 2
|KartRider: Drift
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Genshin Impact
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منبع متن: gamefa
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