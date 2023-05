حمایت جرج مارتین از اعتصاب کنندگان و توقف تولید یکی از پیش درآمدهای سریال Games of Thrones

به نظر می‌رسد که اعتصاب نویسندگان هالیوودی نه تنها حمایت جرج مارتین را در پی داشته، بلکه موجب توقف پروسه تولید یکی از پیش درآمدهای سریال Games of Thrones نیز شده است.

اعتصاب نویسندگان و فیلم‌نامه‌نویسان هالیوودی تمام دنیا را در شوکی بزرگ فرو برده و به نظر می‌رسد که آن‌ها تحت هیچ شرایطی از خواسته‌های خود عقب نکشیده و این مسئله آثار سینمایی و تلویزیونی هالیوود را با مشکل مواجه کرده است. زیرا در حالی که طبق ارائه برخی گزارشات غیررسمی، پروسه تولید فصل دوم سریال House Of The Dragon (خاندان اژدها) روال عادی خود را طی می‌کند اما حمایت جرج آر. آر. مارتین از اعتصاب کنندگان باعث شده تا پروسه تولید سریال A Knight of Seven Swords: The Hedge Knight (شوالیه‌ی هفت شمشیر: شوالیه‌ی پرچین) متوقف شود.

خالق ۷۴ ساله حماسه یخ و آتش در بلاگ رسمی خود اعلام کرده که اعتصاب با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد زیرا کمپانی‌ها هیچ حق انتخاب دیگری را پیش روی آن‌ها قرار نداده‌اند. به همین سبب نیز نویسندگان A Knight of Seven Swords: The Hedge Knight تا اطلاع ثانوی از کار دست خواهند کشید.

داستان A Knight of Seven Swords: The Hedge Knight روایت‌گر ۲ شوالیه به نام‌های دانکن و اگ است که سفری غیرمنتظره را آغاز کرده و یکی از آن‌ها تبدیل به پادشاهی محبوب از خاندان تارگرین شده و دیگری نیز به عنوان فرمانده‌ی کینگزگارد وظیفه حفاظت از پادشاه را بر عهده می‌گیرد.

در حالی که تنها ۱ هفته از اعلام ساخت این سریال گذشته است اما اعتصاب نویسندگان باعث شده تا شاهد توقف پروسه تولید آن باشیم. اتفاقی که دامن‌گیر باقی پروژه‌های بزرگ و کوچک هالیوود نیز شده و باید دید که واکنش کمپانی‌های فیلم‌سازی نسبت به این موضوع چه خواهد بود.

منبع: کولایدر