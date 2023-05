مقایسه شخصیت کریتوس با رستم، پهلوان ایرانی

چه می‌شود اگر کریتوس، اسطوره خدایان را با رستم، اسطوره پهلوانی مقایسه کنیم؟ با ما همراه باشید.

خطر اسپویل فرنچایز God of War تا نسخه ۲۰۱۸!

دست گرمی برای آغاز آواز افسانه‌ها

کریتوس جوان‌ترین فرمانده لشکر اسپارتا، در جنگی سخت با لشکری از وحشی های خون‌خوار به پادشاهی Barbarian King درحال شکست بود. اما برای یک اسپارتا پیروزی در نبردهایش آبرو، غیرت و آرزوی همیشگی‌اش است. پس اینطور می‌شود که کریتوس از آرس (Ares)، خدای جنگ با فریاد خود کمک می‌خواهد و به آرس قول می‌دهد که درعوضش، به او خدمت کند. خدای جنگ با کمال میل درخواست کریتوس را می‌پذیرد؛ بنابراین تیغه های آشفتگی (Blades of Chaos) را به این سرباز دلاور اسپارتایی می‌بخشد و اینجاست که کریتوس با آنها دشمنانش را یکسره به جهان زیرین (دنیای برزخ مردگان یا Underworld) می‌فرستد …

بدو گفت «پیران» که هر چند یار

بیاید بَرِ «طوس» از* ایران، سوار

چو «رستم» نباشد مرا باک نیست

ز «گرگین» و «بیژن» دلم چاک نیست

*(بخوانید طوسَز)

یکی از جنگ های ایران به فرماندهی طوس که دوبار در آن شکست خورد، مربوط به همین پیران، یکی از پهلوانان و فرماندهان توران بود. طوری که پادشاهِ وقت، کیخسرو از رستم طلب کمک می‌کند و نبرد بعدی فرا می‌رسد. افراسیاب (آنتاگونیست قسم خورده شاهنامه) با درخواستش، حتی از چین هم لشکر و پهلوانان قدرتمندی (خاقان چین و کاموس و…) برایش فرستاده می‌شود. پیرانِ خوشحال از پیروزی‌ها که اصلا خبر از بازگشت رستم ندارد، سرانجام در این نبرد با تار و مار شدن لشکر متحدش با چین، مات و مبهوت و شکست خورده معرکه را ترک می‌کند …

آغاز ماجرا

هرچه فکر می‌کردم، می‌دیدم انگار در این مطلب نمی‌شود شاهنامه را به طور کامل در متن جا داد. فکر کردم خلاصه کردنش آسان باشد … ولی نه! دلم نمی‌آمد از برخی جاها بزنم. کامل‌ترِ هربحث را پیشنهاد می‌کنم که در شاهنامه حتما بخوانید.

