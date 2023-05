توضیح سازندگان Zelda: Tears of the Kingdom پیرامون انتخاب محیط بازی قبلی برای نسخه جدید

سازندگان بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom پیرامون دلیل انتخاب جهان نسخه اول برای این دنباله به بیان دلایل خود پرداختند.

اگر از طرفداران سری The Legend of Zelda شرکت نینتندو باشید، به خوبی می‌‌دانید که ساخت دنباله در این سری رایج نیست. حال اینکه ساخت یک دنباله که در همان جهان نسخه اول اتفاقات خود را برای بازیکنان روایت کند، یک مورد نادر به حساب می‌آید. با این حال، نینتندو با توسعه The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قصد دارد داستانی جدید را در همان جهان Hyrule نسخه Breath of the Wild سال ۲۰۱۷ ارائه کند.

طبق گفته تیم سازنده، استفاده از همان جهان و اضافه کردن عناصر جدید گیم‌پلی به عنوان یک چشم‌انداز مهم در توسعه Tears of the Kingdom بوده است. اخیرا انجی آئونوما (Eiji Aonuma)، تهیه‌کننده سری The Legend of Zelda، در یک مصاحبه توضیح داد که تیم سازنده پس از انتشار Breath of the Wild در نظر داشت روی یک دنباله مستقیم برای تحقق ایده‌های جدید خود مبنی بر برای نحوه استفاده از محیط در گیم‌پلی کار کند.

این تهیه‌کننده در پاسخ به این سوال که آیا تیم سازنده تا به حال به ساخت بازی در دنیایی کاملا جدید فکر کرده است، پاسخ داد:

واقعا نه. اگرچه نسخه قبلی یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild پایان‌بندی خاص خود را داشت اما ما شروع به ارائه ایده‌های جدیدی کردیم که می‌خواستیم در جهان از قبل توسعه یافته Hyrule به تحقق آن‌ها بپردازیم؛ بنابراین هدف ما از ساخت این دنباله تغییری نکرد.

هیدمارو فوجی‌بایاشی (Hidemaro Fujibayashi)، کارگردان دو نسخه Breath of the Wild و Tears of the Kingdom، در ادامه توضیح داد که از همان ابتدای توسعه نسخه اول، ساخت دنباله با جهان یکسان در برنامه تیم سازنده بوده است.

وی در این باره افزود:

درست مانند جایی که شما نسبت به داخل و خارج آن کاملا آگاه هستید، ما می‌دانیم که هر چیزی در جهان Hyrule بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در کجا قرار دارد و به همین دلیل، ما معتقد بودیم که می‌توانیم مکانیسم‌های جدید گیم‌پلی را توسعه دهیم. همچنین به دلیل آشنایی کامل با این دنیا بود که در زمان برنامه‌ریزی اولیه خود به وضوح اعلام کردیم که مکان روایت داستان دنباله تغییر نخواهد کرد و یکی از پایه‌های مفهومی مهم Tears of the Kingdom خواهد بود. حتی زمانی که من این موضوع را با اعضای تیم در میان گذاشتم، هیچ اعتراضی وجود نداشت و همه ما از آن نقطه به بعد با آن ایده هماهنگ بودیم.

منبع متن: gamefa