تهیه‌کننده سری The Legend of Zelda یعنی Eiji Aonuma گفته که ورود به Tears of the Kingdom برای تازه‌واردان این سری کار بسیار آسانی خواهد بود.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قرار است یکی از آن بازی‌های نادر در سری The Legend of Zelda باشد که دنباله‌ای مستقیم برای نسخه قبلی است. با این حال با وجود اینکه داستان این اثر جهان باز درست پس از اتفاقات Breath of the Wild جریان خواهد داشت، آن‌هایی که بازی قبلی را تجربه نکرده‌اند نباید نگران ورود به این بازی باشند.

تهیه‌کننده سری The Legend of Zelda در مصاحبه‌ای جدید به عنوان بخشی از سری Ask the Developer نینتندو گفته که به خاطر مکانیک‌های گیم‌پلی جدید غریزی Tears of the Kingdom، بازیکنان تازه‌وارد به آسانی قادر به درک آن‌ها خواهند بود. پس از صحبت در مورد اینکه این بازی جدید چگونه پایه و اساس بنا شده توسط Breath of the Wild را گسترش خواهد داد، Aonuma گفت:

وقتی در مورد این چیزها صحبت می‌کنیم، بسیاری فکر خواهند کرد که در صورت اینکه بازی قبلی را تجربه نکرده باشید و با جهان بازی آشنا نباشید، قادر به لذت بردن از این بازی نخواهید بود. با این حال ایده‌های گیم‌پلی جدیدی که در بازی قرار داده‌ایم طوری هستند که می‌توانید آن‌ها را به صورت غریزی حل کنید. پس فکر می‌کنم که بازیکنان تازه‌وارد به آسانی قادر به ورود به بازی خواهند بود.

در همین حال کارگردان بازی یعنی Hidemaro Fujibayashi افزود که داستان بازی هم اینگونه خواهد بود. او برای مثال به ویژگی جدید Character Profile اشاره کرد و گفت که بازیکنان قادر خواهند بود تا پس‌زمینه داستانی شخصیت‌ها را در آن بخوانند:

داستان بازی هم اینگونه است. ما تلاش کرده‌ایم تا مطمئن شویم که این داستان برای بازیکنان تازه‌وارد و کسانی که بازی قبلی را تجربه کرده‌اند قابل فهم خواهد بود. برای مثال ما یک ویژگی Character Profile را آماده کرده‌ایم و بازیکنان می‌توانند در طول سفر خود به آن دسترسی داشته باشند و از روابط شخصیت‌ها با یکدیگر مطلع شوند. حتی اگر چیزی از بازی‌های قبلی ندانند.

در جریان همین مصاحبه، توسعه‌دهندگان Tears of the Kingdom در این مورد صحبت کردند که چگونه در روزهای اولیه توسعه تصمیم گرفتند که بازی در جهان Breath of the Wild جریان خواهد داشت.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۳ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) برای نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.