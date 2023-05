تایید عرضه Dragon Age: Dreadwolf و Skate پس از آوریل ۲۰۲۴

طبق فهرستی که الکترونیک آرتز از عناوین برنامه‌ریزی شده برای عرضه در سال مالی جاری رونمایی کرد، تاریخ انتشار Dragon Age و Skate جدید بعد از آوریل ۲۰۲۴ خواهد بود.

انتظار برای تجربه Dragon Age: Dreadwolf برای طرفداران آن طولانی و عذاب‌آور بوده است. تولید این بازی تقریباً پنج سال پیش توسط استودیو بایوور (BioWare) رسما تأیید شد اما در این مدت هیچ خبر مهمی جز چند طراحی مفهومی و اشاره‌هایی جزئی به این عنوان دریافت نشده است. حتی طرفداران سری Dragon Age تا ژوئن گذشته نام رسمی نسخه جدید را نمی‌دانستند. حال به نظر می‌رسد که شرایط برای این دسته از طرفداران سخت‌تر خواهد شد؛ چرا که انتظار برای عرضه بازی اکشن و نقش‌آفرینی Dragon Age: Dreadwolf طولانی‌تر شده است.

اخیرا شرکت الکترونیک آرتز (Electronic Arts) تایید کرد نسخه بعدی Dragon Age تا بعد از آوریل سال ۲۰۲۴ عرضه نخواهد شد. این شرکت ناشر در گزارش درآمد سه ماهه اخیر خود، فهرستی از تمام عناوین برنامه‌ریزی شده برای انتشار در سال مالی جاری که تا پایان مارس ۲۰۲۴ طول می‌کشد را پخش کرد. در این فهرست می‌توانیم بازی‌های منتشر شده از جمله Star Wars Jedi: Survivor را به همراه سایر عناوین مانند PGA Tour، سری فوتبالی EA Sports FC، بازی Super Mega Baseball، عنوان The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth و دو بازی F1 23 و Immortals of Aveum که در آینده در دسترس قرار می‌گیرند را مشاهده کنیم. با این حال نام بازی Dragon Age: Dreadwolf در این لیست به چشم نمی‌خورد و این می‌تواند خبر بدی برای طرفداران سری باشد.

در اکتبر سال گذشته، استودیوی بایوور تایید کرد روند توسعه Dragon Age: Dreadwolf به یک نقطه عطف جدید رسیده و وارد مرحله آلفا شده است. همچنین در آن زمان مشخص شد که بازی کاملا از ابتدا تا انتها قابل بازی است.

شرکت الکترونیک آرتز در ادامه تایید کرد بازی Skate نیز تا قبل از آوریل ۲۰۲۴ عرضه نخواهد شد و نام آن در برنامه‌ریزی بازی‌های سال مالی جاری قرار ندارد. چندی پیش تایید شد که ریبوت سری Skate یک عنوان رایگان خواهد بود و کسب درآمد آن از طریق لوت‌باکس‌ها یا مکانیسم‌های پرداخت درون برنامه‌ای انجام می‌شود.

علاوه بر این، شرکت الکترونیک آرتز توضیح داد که دو عنوان دیگر تا قبل از آوریل ۲۰۲۴ منتشر می‌شوند که هنوز معرفی نشده‌اند. احتمالا یکی از این بازی‌ها نسخه جدید WRC شرکت کدمسترز (Codemasters) و دیگری یک بازی ورزشی EA Sports خواهد بود.

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Bioware, Dragon Age: Dreadwolf, Electronic Arts, Skate

منبع متن: gamefa