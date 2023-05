جدیدترین آپدیت برای پورت PC بازی The Last of Us Part 1 علاوه بر بهبود عملکرد فنی آن، کیفیت بافت‌ها روی تنظیمات Low و Medium را بهبود می‌بخشد.

ناتی داگ (Naughty Dog) تا کنون چندین آپدیت بزرگ را برای پورت PC بازی The Last of Us Part 1 عرضه کرده تا مشکلات متعدد این بازی روی این پلتفرم را رفع کند. حال یک آپدیت دیگر برای بازی رفع شده تا طیف وسیع دیگری از مشکلات آن را رفع کند.

اول از همه باید گفت که این آپدیت جدید زمان ساخت شیدرها در بازی را کاهش می‌دهد. این یعنی شیدرهای بازی از اول ساخته شده‌اند. به علاوه چندین تغییر هم در کد بازی اعمال شده تا عملکرد فنی آن بهبود بخشیده شود. کیفیت بافت‌های بازی در تنظیمات Low و Medium هم ارتقا یافته است.

دیگر تغییرات این آپدیت شامل بهبود عملکرد پردازنده، رفع چندین کرش، اضافه شدن یک تنظیمات گرافیک جدید به نام Effect Density، تغییر Sniping Sensitivity به Scoped Sensitivity و چندین تغییر مخصوص AMD می‌شود. در ادامه می‌توانید جزئیات کامل این آپدیت را مطالعه کنید.

بازی The Last of Us Part 1 در حال حاضر برای پلی استیشن ۵ و پلتفرم PC در دسترس است.

جزئیات آپدیت v1.0.5.0 بازی The Last of Us Part 1 برای PC

زمان ساخت شیدر کاهش یافته است.

کد بازی در جهت بهبود عملکرد پردازنده‌ها بهینه‌سازی شده است.

محتوای بازی در جهت بهبود عملکرد فنی در تمام مراحل بهینه‌سازی شده است.

بارگذاری مراحل بهبود بخشیده شده تا کمتر شاهد صفحات بارگذاری و ‘Please Wait’ باشیم.

گزینه Effect Density به تنظیمات گرافیکی اضافه شده است.

تاثیر VRAM تنظیمات کیفیت بافت‌ها کاهش یافته تا بازیکنان بتوانند کیفیت بافت‌های خود را بدون ضربه زدن به عملکرد فنی افزایش دهند.

کرش کردن بازی به هنگام اجرای آن روی ویندوز ۱۱ رفع شده است.

کرش کردن بازی روی کارت‌های گرافیک Intel Arc رفع شده است.

مشکلی که باعث می‌شد تنظیمات Sniping Sensitivity به تمام سلاح‌های با دوربین اعمال نشود رفع شده است. به علاوه نام Sniping Sensitivity به Scoped Sensitivity تغییر داده شده است.

مشکی که باعث می‌شد تغییرات تنظیمات Lens Flare به بازی اعمال نشوند رفع شده است.

[Pittsburgh] مشکلی که باعث می‌شد بازیکنان دائما از نقشه جهان بازی بیرون بیفتند رفع شده است.

مشکلی که باعث می‌شد بازیکنان دائما از نقشه جهان بازی بیرون بیفتند رفع شده است. [Left Behind] مشکلی که باعث می‌شد بازیکنان به هنگام پریدن در آب الکتریکی گیر بیفتند رفع شده است.

تغییرات مخصوص AMD

زمان بارگذاری بهبود بخشیده است.

مشکلی که باعث می‌شد بارگذاری شیدرها خیلی زیاد طول بکشد رفع شده است.