مدت زمان فیلم Transformers: Rise of the Beasts مشخص شد

کمپانی پارامونت پیکچرز از مدت زمان فیلم اکشن و مورد انتشار Transformers: Rise of the Beasts رونمایی کرده است.

تنها ۱ ماه تا اکران فیلم مورد انتظار و سراسر اکشن و هیجان Transformers: Rise of the Beasts (تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران) زمان باقی مانده است. اثری که ربات‌های محبوب این فرنچایز را در فضای دهه ۹۰ میلادی به تصویر کشیده و روایت‌گر تقابل نژادهای گوناگونی از بیگانگان به نام‌های ماکسیمال‌ها، پریداکن‌ها و ترورکان‌ها خواهد بود.

حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری کولایدر شاهد هستیم که Rise of the Beasts نسبت به باقی آثار مجموعه سینمایی تبدیل‌شوندگان از مدت زمانی کوتاه بهره برده است. زیرا مدت زمان این فیلم ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه اعلام شده است. در مقایسه باید گفت که اثری همچون Transformers: Age of Extinction (تبدیل‌شوندگان: عصر انقراض) از مدت زمانی معادل ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه بهره برده بود.

در حالی که فیلم‌های جدید این مجموعه که به عنوان یک ریبوت محسوب می‌شوند، از مدت زمان کمتری نسبت به ساخته‌های مایکل بی بهره برده‌اند اما باید گفت که از حیث کیفیتی نسبت به فیلم‌های قبلی پیشرفت چشم‌گیری داشته‌اند. مسئله‌ای که امیدواریم در قبال Rise of the Beasts نیز صدق نماید.

فیلم Transformers: Rise of the Beasts به کارگردانی استیون کیپل جونیور که از بازیگرانی همچون آنتونی راموس، دومینیک فیش بک و لورین ولز بهره می‌برد، برای اکران در تاریخ ۹ ژوئن (۱۹ خرداد) در نظر گرفته شده است.

منبع: کولایدر