یک شایعه‌ی جدید بیان می‌کند که روند ساخت کنسول جانشین نینتندو سوییچ به خوبی طی می‌شود و احتمال دارد در بهار ۲۰۲۴ شاهد عرضه‌ی آن به بازار باشیم.

طبق اعلام شرکت نینتندو، فروش کنسول نینتندو سوییچ در حال حاضر بیش از ۱۲۵.۶۲ میلیون دستگاه در سراسر جهان رسیده، اما با توجه به اینکه کنسول مذکور وارد هفتمین سال عمر خود شده است، تعجبی ندارد که فروش آن در حال کاهش باشد. اگرچه نینتندو می‌گوید که هیچ سخت‌افزار جدیدی را در سال مالی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ عرضه نخواهد کرد، اما برخی گزارش‌ها بارها تاکید کرده اند که کار روی توسعه‌ی کنسول بعدی این شرکت در حال انجام است.

رسانه Nikkei Asia در گزارش جدید خود با استناد به منبعی نزدیک به نینتندو ادعا می‌کند که روند توسعه‌ی کنسول جانشین نینتندو سوییچ به خوبی پیش می‌رود. با این حال، ظاهراً این شرکت برنامه‌ای برای عرضه کنسول جدید خود پیش از بهار ۲۰۲۴ را ندارد.

بازی‌های کنسول نینتندو سوییچ نیز کاهش قابل توجهی داشته است. بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom اواخر این هفته منتشر می‌شود و در تابستان امسال نیز شاهد عرضه‌ی Pikmin 4 خواهیم بود. اگرچه گزارش‌ها ادعا می‌کنند که نینتندو برنامه‌ای برای انتشار بازی فرست پارتی نینتندو سوییچ ندارد. اطلاعات اخیر فاش شده همچنین بیان کردند که این شرکت برگزاری رویداد معمول سالانه Nintendo Direct را برای ژوئن امسال برنامه‌ریزی نکرده است.