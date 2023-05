Call of Duty: Warzone Mobile ظاهرا تا ماه نوامبر تاخیر خورده است

طبق صفحه App Store آپدیت شده بازی Call of Duty: Warzone Mobile که سال گذشته معرفی شده بود، عرضه این بازی تا ماه نوامبر امسال تاخیر خورده است.

شرکت Activision موفقیت زیادی را با Call of Duty روی موبایل تجربه کرده و هم‌چنین موفقیت زیادی را با این فرنچایز در فضای بتل رویال داشته است، پس منطقی به نظر می‌رسد که بالاخره شاهد ترکیب این دو باشیم. سال گذشته این بازی رسما با نام Call of Duty: Warzone Mobile معرفی شد و اعلام شد که در زمان نامعلومی از سال ۲۰۲۳ شاهد عرضه آن خواهیم بود. هنوز هم انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳ این بازی را تجربه کنیم، اما ظاهرا زمان دقیق آن کمی عقب افتاده است.

وبسایت CharlieINTEL روی توئیتر اعلام کرده که صفحه بازی Call of Duty: Warzone Mobile در App Store به تازگی آپدیت شده و تاریخ عرضه آن از ۱۵ می به ۱ نوامبر تغییر پیدا کرده است. در بیانیه‌ای به GameSpot، شرکت Activision گفته که تاریخ عرضه جدید موقت بوده و تاریخ نهایی بازی به زودی اعلام خواهد شد. البته هنوز قرار است شاهد عرضه بازی در سال ۲۰۲۳ باشیم. سخنگوی Activision گفت:

تا زمان تایید نهایی، اکثر تاریخ عرضه‌ها در فروشگاه‌های آنلاین موقت یا تخمینی هستند. ما نمی‌توانیم بیشتر از این در مورد عرضه Call of Duty: Warzone Mobile برای گیمرها در سرتاسر جهان هیجان‌زده باشیم. توسعه بازی هم‌چنان طبق برنامه پیش می‌رود و انتظار داریم که امسال شاهد عرضه بازی باشیم.

اوایل امسال مایکروسافت که قصد خرید Activision Blizzard را دارد گفت بازی Call of Duty: Warzone Mobile در نهایت کاملا Call of Duty Mobile را کنار خواهد زد و جانشین آن خواهد شد. البته خود Activision کمی بعد گفت که برنامه دارد تا از Call of Duty Mobile برای مدتی طولانی پشتیبانی کند. در هر صورت معامله مایکروسافت با Activision Blizzard به مانع بزرگی در قالب CMA برخورد کرده است.

در همین حال برای طرفداران سری Call of Duty روی کنسول باید گفت که انتظار می‌رود نسخه بعدی این فرنچایز، دنباله‌ای مستقیم برای Modern Warfare 2 که توسط Sledgehammer Games توسعه یافته، در ماه آگوست معرفی خواهد شد.