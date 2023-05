گزارش مالی کادوکاوا به افزایش نیرو و تجهیزات فرام سافتور اشاره دارد

شرکت کادوکاوا، کمپانی مادر استودیوی فرام سافتور (From Software)، گزارش مالی سه‌ماهۀ اخیر خود را منتشر کرده است که شامل اطلاعات جالبی می‌شود.

نکتۀ قابل توجه حول گزارش مالی مذکور این است که یک سال از عرضۀ بازی Elden Ring می‌گذرد و همچنان این عنوان یکی از سودآورترین محصولات کادوکاوا محسوب می‌‌شود و مشارکت زیادی در افزایش سود خالص بخش گیمینگ داشته است. فروش خالص بخش گیمینگ این شرکت در سه‌ماهۀ اخیر، ۵۵.۷ درصد رشد داشته که دلیل اصلی آن Elden Ring ذکر شده است.

در بخشی از گزارش مالی آمده است که تنها محصول گیمینگ برنامه‌ریزی شده برای ادامۀ سال ۲۰۲۳، عنوان Armored Core 6: Fires of Rubicon است که در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ (۲۵ آگوست ۲۰۲۳) عرضه خواهد شد. بستۀ‌الحاقی Sahdow of the Erdtree در بخش «مسیر میان‌مدت تا بلند‌مدت» و هدف آن افزایش طول عمر Elden Ring مطرح شده است.

در انتها، کادوکاوا به رشد هر چه بیشتر فرام سافتور چه در زمینۀ تجهیزات و چه در بخش نیروی کار اشاره دارد. در یک سال گذشته فرام سافتور گسترش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد این رویه ادامه‌دار باشد.

نظر شما در این باره چیست؟