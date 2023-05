نقدها و نمرات The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom منتشر شدند

به همراه نزدیک شدن به انتشار بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، نقدها و نمرات این عنوان از سوی وبسایت‌های معتبر منتشر شدند.

در ادامه خلاصه‌ای از نقد و بررسی سایر وبسایت‌های گیمینگ را مطالعه می‌کنید:

IGN 10/10

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom یک دنبالۀ غیر قابل تصور محسوب می‌شود. با وجود این که جهان قبلی از دید بسیاری به نهایت پتانسیل رسیده بود، سازندگان آن را فراتر از ابرها گسترش می‌دهند و از انتظارات فراتر می‌روند.

Gamespot 10/10

Tears of the Kingdom یک دستاورد خیره‌کننده از طراحی پایان-باز در بازی‌های ویدویی است که در عین حال به نسخه‌های قدیمی احترام می‌گذارد و از نظر روایی حتی فراتر از آن‌ها می‌رود.

VGC 10/10

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom بازی Breath of the Wild را با تفسیری بهتر ارائه می‌دهد. به جای حذف مشکلات نسخه قبلی، این عنوان راه حل برای آن‌ها ارائه می‌دهد و اجازه می‌دهد آزادانه تخیلات خود را اجرا کنید. به راحتی می‌توان گفت که با یکی از بهترین بازی‌های نینتندو سوییچ روبه‌رو هستیم.

Metro GameCentral 10/10

یک دنبالۀ عالی و یکی از بهترین زلداهای خلق شده. دنباله‌ای که بر پایۀ دستاوردهای اثر قبلی گسترش پیدا می‌کند و شامل نوآوری‌های غیرقابل تصور متعددی می‌شود.

God is a Geek 10/10

Tears of the Kingdom با حس اکتشاف بی‌رقیب و آزادی عملی و خلاقیتی که دارد، در نهایت می‌تواند یکی از بهترین بازی‌های تاریخ باشد.

Stevivor 10/10

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom یکی از خلاقانه‌ترین، لذت‌بخش‌ترین و پاداش‌دهنده‌ترین بازی‌هایی است که در طول عمر خود بازی کرده‌ام. تمام این دستاوردها در کنار گسترش خیره‌کننده هایرول رخ می‌دهد.

GamesRadar 9/10

Tears of the Kingdom یک استاندارد جدید برای گیم‌پلی غوطه‌ورانه به وجود می‌آورد، دستاوردی که اکثر بازی‌های دیگر حتی در مسیر آن قدم بر نمی‌دارند.

Eurogamer 8/10

یک دنبالۀ فوق‌العاده برای Breath of the Wild به همراه سیستم‌های بی‌نظیر، ظاهری جذاب و دانجن‌های بیشتر، به علاوۀ تمرکز بیش از حد روی جمع‌آوری منابع اولیه.

Gfinity 6/10

اگر شما هنوز به هایرول قدم نگذاشته‌اید، Tears of the Kingdom بهترین راه برای تجربۀ آن است، چرا که مکان‌های زیادی وجود دارد که آن را جذاب‌تر کرده‌اند. اما اگر شما با نسخۀ ۲۰۱۷ کنار نیامده‌اید، بنابراین تنها داستان نمی‌تواند شما را هیجان‌زده نگه دارد.

منبع متن: gamefa