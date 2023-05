به دنبال استقبال بی‌نظیر منتقدین، بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom تا به این لحظه توانسته است بالاترین امتیاز تاریخ وبسایت اوپن‌کریتیک را کسب کند.

وبسایت‌های معتبری مانند IGN ،Gamespot و Guardian به عنوان Tears of the Kingdom امتیاز کامل را داده‌اند. هم‌اکنون در وبسایت اوپن‌کریتیک این اثر با میانگین امتیاز ۹۷ از تعداد ۵۸ نقد، رتبۀ اول بالاترین امتیاز تاریخ اوپن‌کریتیک را از آن خود کرده است. بازی Super Mario Odyssey در رتبۀ دوم، The Legend of Zelda: Breath of the Wild در رتبۀ سوم، Red Dead Redemption 2 در رتبۀ چهارم و Elden Ring در رتبۀ پنجم قرار دارند.