امروز قرار است تا نگاهی به برترین موسیقی‌های متن موجود در بازی‌های ویدیویی بیاندازیم. تا انتهای این مقاله همراه گیمفا باشید.

موسیقی همواره یکی از مهم‌ترین ارکان موجود در ساخت بازی‌های ویدیویی بوده است و اگر نقد و بررسی‌های موجود در رابطه با بازی‌های ویدیویی را مطالعه کرده باشید، کم و بیش از اهمیت بسیار بالای این بخش روی نمره و تجربه نهایی بازیکن نسبت به یک اثر مطلع هستید.

یک موسیقی جذاب، به خصوص در منوی ابتدایی، می‌تواند بازی را بسیار ماندگارتر از چیزی که هست جلوه دهد و از همین رو در این مقاله تصمیم گرفتیم تا مروری داشته باشیم بر ۲۰ موسیقی خاطره‌انگیز و شنیدنی در صنعت بازی‌های ویدیویی.

با وجود آن که تعداد ترک‌های بسیار بیشتری می‌تواند در این لیست جای بگیرد، ما در این سری دو قسمتی تنها به ۲۰ مورد اکتفا خواهیم کرد و شما می‌توانید در بخش کامنت‌ها، دیگر موسیقی‌های مورد نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

۱- Halo (Halo)

