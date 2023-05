فروش بازی Elden Ring به ۲۰.۵ میلیون نسخه رسید

شرکت باندای نامکو رسماً تایید کرد که از فوریه تا انتهای مارس سال ۲۰۲۳، بازی Elden Ring بیش از ۵۰۰ هزار نسخه دیگر فروخته و آمار کل فروش آن به ۲۰.۵ میلیون واحد رسیده است.

بازی Elden Ring توانست به یکی از موفق‌ترین بازی‌های سال ۲۰۲۲ تبدیل شود و فروشی خیره‌کننده را برای ناشر و استودیوی سازندۀ خود به ارمغان بیاورد. تا انتهای فوریۀ گذشته، این عنوان ۲۰ میلیون نسخه فروخته بود و حالا در عرض یک ماه، ۵۰۰ هزار نسخۀ دیگر نیز فروخته است.

طبق گزارش مالی منتشر شده از سوی باندای نامکو (Bandai Namco)، تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳، بازی Elden Ring در سرتاسر جهان بیش از ۲۰.۵ میلیون واحد فروش داشته است.

فرام سافتور (From Software) هم‌اکنون روی بستۀالحاقی Elden Ring تحت عنوان Shadow of the Erdtree کار می‌کند که تاریخ انتشاری ندارد. مطمئناً انتشار این DLC، باعث می‌شود تا دوباره شاهد اوج‌گیری فروش بازی باشیم.

بازی Elden Ring برای پلتفرم‌های ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵ و PC در دسترس قرار دارد.