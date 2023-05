کادوکاوا بسته الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring را در برنامه سال مالی جاری خود فهرست نکرد تا عرضه این محتوای جدید به بعد از مارس ۲۰۲۴ موکول شود. اگرچه استودیوی فرام‌سافتور (FromSoftware) هم‌اکنون در حال توسعه بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon برای عرضه در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ (۲۵ آگست […]

بسته الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring در سال مالی جاری عرضه نمی‌شود مهدی مصطفایی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - 10:29