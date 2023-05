کارگردان Tears of the Kingdom از الان به فکر Zelda بعدی است

آقای Hidemaro Fujibayashi، کارگردان بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، ظاهرا از همین حالا به فکر ساخت بازی بعدی در سری The Legend of Zelda است.

کارگردان جدیدترین نسخه از سری پرچم‌دار نینتندو یعنی The Legend of Zelda ظاهرا به بازی بعدی این فرنچایز فکر می‌کند. این طبق گزارش Zachary Small، یک نویسنده New York Times که مصاحبه‌ای جدید را با کارگردان و تهیه‌کننده Tears of the Kingdom منتشر کرده، است. این مصاحبه بیشتر روی چالش‌های تیم توسعه به هنگام ساخت این بازی تمرکز می‌کند، اما خود Small در توئیتی نوشت:

به نظر می‌رسد که Fujibayashi از همین حالا برنامه‌هایی برای بازی بعدی Zelda دارد. البته او هنوز چیزی در این مورد به Aonuma (تهیه‌کننده بازی) نگفته است.

در حالی که در این مصاحبه صحبت زیادی در مورد آینده این فرنچایز نمی‌شود، Aonuma به پتانسیل روایت داستانی در مورد Ganondorf اشاره می‌کند:

این احتمال وجود دارد که از الان تا آینده شاهد توسعه بیشتر شخصیت او و تغییر او با ادامه یافتن سری باشیم. Ganondorf موادی است که ما برای ساخت گیم‌پلی خود از آن استفاده می‌کنیم.

در مصاحبه‌ای دیگر با خود نینتندو Fujibayashi به تغییراتی که Tears of the Kingdom روی فرمول Breath of the Wild اعمال می‌کند صحبت کرده است. او و Aonuma به این مسئله اغراق می‌کنند که در طول روند توسعه بازی متوجه شباهت زیاد آن به نسخه قبلی شدند، تا حدی که توسعه‌دهندگان بسیاری دژا وو شدیدی را تجربه کردند. این تهیه‌کننده در این مورد گفت:

ما برنامه داشتیم تا چیز متفاوتی را بسازیم، اما چیزهای مختلفی که ساختیم شباهت زیادی به بازی قبلی داشتند. اما با پیش رفتن روند توسعه، ما به بازی به صورت کلی نگاه کردیم و متوجه شدیم که تصویر کلی به خاطر المان‌های جدیدی که اضافه کرده‌ایم تفاوت‌های زیادی دارد. تا آن موقع با اظطراب به دنبال اعمال تغییرات متعددی بودیم، اما به این نتیجه رسیدیم که برخی موارد باید بدون تغییر باقی بمانند.

Tears of the Kingdom اولین یا حتی دومین پروژه Fujibayashi در فرنچایز The Legend of Zelda نیست. پر واضح است که نینتندو هم قصد پایان دادن این فرنچایز را ندارد، پس طبیعی است که این کارگردان به فکر آینده باشد. البته جدیدترین ماجراجویی Link تازه منتشر شده و احتمالا سال‌ها تا شنیدن در مورد بازی بعدی The Legend of Zelda فاصله داریم.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در حال حاضر به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس است.