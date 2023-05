بازی Far Cry 6 روی استیم عرضه شد

شرکت یوبیسافت (Ubisoft) بازی Far Cry 6 را همراه با تخفیف ۷۵ درصدی ۱۰ روزه برای تمام نسخه‌های آن روی فروشگاه استیم (Steam) عرضه کرد.

بازی Far Cry 6 شرکت یوبیسافت پس از تمام شدن مدت فروش انحصاری آن روی فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games) و یوبیسافت کانکت (Ubisoft Connect)، در دسترس کاربران فروشگاه استیم قرار گرفت. داستان این بازی مربوط به یک شورشی به نام دنی روهاس است که در نهایت تبدیل به یک انقلابی شده و باید با نیروهای یک دیکتاتور به نام آنتون کاستیو بجنگد. دنیای این بازی با الهام از شرایط آب و هوایی و اقلیم کوبا توسعه یافته و شامل یک جزیره عظیم با چشم‌اندازهای دیدنی و پایگاه‌های مختلف دشمن است.

کاربران استیم می‌توانند تمام نسخه‌های بازی Far Cry 6 از جمله نسخه استاندارد، دیلاکس، گلد و بازی سال را با تخفیف ۷۵ درصدی تا تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲ (۲۵ مه ۲۰۲۳) خریداری کنند. نسخه دیلاکس این بازی شامل بازی اصلی و بسته آلتیمیت است و نسخه طلایی علاوه بر این موارد، سیزن پس بازی را شامل می‌شود. سیزن پس امکان دسترسی به بازی Far Cry 3: Blood Dragon و سه داستان الحاقی با تمرکز بر شرورهای گذشته یعنی واس مونتنگرو، جوزف سید و پاگان مین را فراهم می‌کند.

همچنین نسخه بازی سال (Game of the Year) بازی Far Cry 6 شامل بسته الحاقی Lost Between Worlds است. سازندگان برای بازی پایه ویژگی‌های جدیدی مانند حالت New Game Plus، راهنمایی Completionist برای ردیابی آیتم‌های قابل جمع‌آوری و حالت دشواری جدید را منتشر کرده‌اند.