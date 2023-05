علاقه نینتندو به ساخت فیلم The Legend of Zelda

پس از موفقیت انیمیشن ماریو، نینتندو علاقه دارد تا فیلمی براساس فرنچایز محبوب The Legend of Zelda را خلق نماید.

کمپانی نینتندو و طرفدارانش مشغول سپری کردن روزهای به شدت جذاب و هیجان‌انگیزی هستند؛ زیرا از یک سو شاهد اکران انیمیشن The Super Mario Bros. Movie (فیلم برادران سوپر ماریو) بوده‌ایم که تاکنون به فروش سرسام‌آوری بالغ بر ۱ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار دست پیدا کرده و از سوی دیگر نیز بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (افسانه زلدا: اشک پادشاهی) به تازگی در دسترس مخاطبین قرار گرفته و با دریافت میانگین امتیازات ۹۶ حسابی سر و صدا به راه انداخته است.

حال به سبب موفقیت اقتباس سینمایی از بازی‌های ماریو، این سوال پیش خواهد آمد که هدف بعدی نینتندو چیست؟ آیا شاهد ساخت اقتباسی از بازی‌های زلدا نیز خواهیم بود؟

در جریان مصاحبه خبرگزاری پالیگان با تهیه‌کننده و کارگردان بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom زمانی که از آن‌ها بابت ساخت یک اقتباس سینمایی سوال پرسیده شد، پاسخی دادند که شاید تا حدودی بتواند طرفداران این فرنچایز را امیدوار نماید.

قطعاً ما هم خواهان چنین اتفاقی هستیم. با این حال متاسفانه باید بگوییم که ساخت یک اقتباس تنها به نظر ما نخواهد بود.

طبق این صحبت می‌تواند برداشت کرد که مدیران کمپانی نینتندو باید رای نهایی را درباره ساخت چنین اقتباسی صادر نمایند. با این حال آن‌ها در گذشته اعلام کرده بودند که هیچ عجله‌ای برای ساخت اقتباس‌های سینمایی از IPهای خود نداشته و باید حساب شده برنامه‌ریزی نمایند.

باید صبر کرد و دید که آیا روزی می‌توانیم شاهد ساخته شدن فیلم و یا انیمیشنی از دنیای جذاب و دوست‌داشتنی The Legend of Zelda باشیم یا خیر!

