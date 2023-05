استودیوی Rare مدت زیادی می‌شود که با پروژۀ Everwild دست و پنجه نرم می‌کند. در این مقاله به بیان کلیه اطلاعات پیرامون این بازی مورد انتظار خواهیم پرداخت.

عنوان Everwild، یک بازی ماجراجویی خواهد بود که بازیکنان را با خود به سرزمینی جادویی و اسرارآمیز می‌برد. این IP جدید که توسط سازنده بازی‌هایی از قبیل Banjoo and Kazooie و Sea of Thieves یعنی استودیوی Rare در حال تولید است، برای بار اول در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و به لطف دنیای رنگارنگ خود، توانست توجهات بسیاری را به خود جلب کند. پس از معرفی اولیه، تریلری از بازی Everwild به نمایش در آمد که طی آن دنیای این بازی و شخصیت‌هایی به نام اترنال‌ (Eternal) را به ما معرفی نمود‌. اترنال‌ها موجوداتی هستند که رابطه خاص و ویژه‌ای با طبیعت دارند. این در حالیست که از سال ۲۰۲۰ بدین‌سو، اخبار کمی حول محور این بازی به بیرون درز پیدا کرده است. احتمالا مهم‌ترین خبری که پیرامون این بازی در این مدت منتشر شد، این بود که گری نپر (Gary Napper) که طراح اصلی بازی Alien: Isolation محسوب می‌شود، به عنوان کارگردان به پروژه Everwild پیوسته است.

استودیوی سازنده

عنوان Everwild، ساخته جدید استودیوی بریتانیایی Rare است. این توسعه‌دهنده در حال حاضر تحت مالکیت مایکروسافت قرار دارد. استودیوی Rare که در سال ۱۹۸۵ توسط برادران ستامپر (Stamper) تاسیس شد، برای بیش از ۳ دهه اقدام به تولید عناوین خلاقانه نموده است. GoldenEye، Donkey Kong Country ، Banjo Kazooie و Conker’s Bad Fur Day برخی از بازی‌های تولید شده توسط این کمپانی محسوب می‌شوند‌. پس از این‌که استودیوی مذکور در سال ۲۰۰۲ توسط مایکروسافت خریداری شد، این توسعه دهنده در سالیان اخیر، بیشتر اقدام به ساخت بازی‌های انحصاری برای کنسول‌های ایکس‌ایکس‌ نموده است. سری Kinect Sport ،Viva Piñata و Sea of Thieves برخی از بازی‌های جدید Rare برای کنسول‌های مایکروسافت هستند‌. در طول این سال‌ها، استودیوی Rare عناوینی متنوع در سبک‌های مختلف تولید نموده و خود را به یک ژانر خاص محدود نکرده است. با این‌ حال، به نظر می‌رسد که Everwild بیشترین شباهت را به دیگر ساخته مطرح این استودیو یعنی Sea of Thieves داشته باشد. با توجه به تریلر و نحوه بازاریابی پیرامون این اثر، می‌توان گفت که حداقل از نظر استایل بصری، Sea of Thieves و Everwild در یک دسته قرار می‌گیرند. وقایع این بازی MMO در یک دنیای فانتزی روی می‌دهد. با این وجود، هم‌اکنون نمی‌توان با اطمینان از سبک این بازی سخن به میان آورد و برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، باید بیشتر صبر کنیم. وظیفه رهبری ساخت بازی Everwild بر عهده یکی از از طراحان ارشد Rare، گرگ میلز (Gregg Mayles)، قرار دارد.

