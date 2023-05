شایعه: Conan the Barbarian شخصیت مهمان Mortal Kombat 12 خواهد بود

به‌نظر می‌رسد Mortal Kombat 12 نیز سنت استفاده از شخصیت‌های مهمان را ادامه خواهد داد؛ این بار با Conan the Barbarian.

هفته گذشته بود که جز کوردون (Jez Cordon)، منبع داخلی دنیای بازی‌ها و نویسنده رسانه Windows Central، گزارش داد که دو شخصیت Peacemaker و Homelander در عنوان هنوز معرفی نشده Mortal Kombat 12 حضور خواهند داشت. به‌تازگی نیز وی باری دیگر به بازی جدید استودیو ندررلم (NetherRealm) پرداخته و ادعا کرده است که Conan the Barbarian، به‌عنوان شخصیت مهمان در Mortal Kombat 12 قابل‌بازی خواهد بود.

نکته خوشحال‌کننده درباره این شایعه این است که توسط یکی از منابع شناخته شده این صنعت مطرح شده است و تا حدود زیادی می‌توان به صحت آن امیدوار بود. در جریان در پادکست Xbox Two بود که وی به حضور Conan the Barbarian اشاره کرد اما درباره اینکه کدام نسخه از این شخصیت نمادین در بازی به‌تصویر کشیده خواهد شد، چیزی به زبان نیاورد؛ هرچند که بسیاری از افراد فکر می‌کنند قرار است آرنولد شوارتزنگر (Arnold Schwarzenegger) را در این نقش ببینند. با تمام این اوصاف اما کوردون می‌گوید که کاملاً و ۱۰۰ درصد مطمئن نیست که Conan the Barbarian در این بازی، حضور پیدا کند.

در زمان نگارش این خبر، نه استودیو ندررلم و نه برادران وارنر (.Warner Bros)، هیچکدام چیزی درباره Mortal Kombat 12 به‌زبان نیاورده‌اند؛ البته اگر سخنان مدیرعامل برادران وارنر درخصوص انتشار بازی در سال ۲۰۲۳ که در کنفرانس مالی مطرح کرده بود را فاکتور بگیریم. تنها مورد رسمی که در باره Mortal Kombat بعدی وجود دارد، تیزر مرموزی است که اخیراً منتشر شده است و اینطور که شایعات ادعا می‌کنند، این بازی قرار است تحت عنوان Mortal Kombat 1 منتشر شود.

